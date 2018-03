Justicia archiva denuncias contra Bascou por cheques sin fondo y apropiación indebida

La Justicia de Mercedes archivó las denuncias contra el intendente de Soriano, Agustín Bascou, por libramiento de cheques sin fondos y apropiación indebida, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Agesor.



"Archívense las causas en trámite en relación al Sr. Agustín Bascou, en

atención a que su situación procesal, consistente en concurso necesario, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1° Turno, le impide pagar lo adeudado", expresa el fallo.



Según la argumentación presentada por la Fiscalía, "consecuentemente, el deudor concursado se encuentra imposibilitado, por sí solo, para efectuar el pago de los cheques librados".



"Si el deudor pagara alguno de los cheques librados con anterioridad a la declaración del concurso, estaría concediendo una ventaja particular al denunciante, excluyéndolo del elenco de acreedores", afirmaron.



La Fiscalía indicó que hay once expedientes relativos a denuncias, algunas contra Bascou y otras contra su esposa, por libramientos de cheques sin provisión de fondos y un expediente donde se denunciaba al intendente por apropiación indebida por el no pago de tributos, específicamente el IRPF, devengado por arrendamientos de campos.



Sin embargo algunos expedientes ya fueron archivados debido a la cancelación de la deuda que se había generado por el libramiento de cheques y el caso que no correspondía a este tema también fue archivado "por la inexistencia de la apropiación de IRPF".