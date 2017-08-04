Junta convoca a jerarca de IMM por polémico alquiler de terreno

Aprobó pago de casi $ 4 millones por mes y cambió de idea a la semana.

La Junta Departamental aprobó ayer convocar al director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, por el alquiler de un terreno ubicado en Camino Osvaldo Rodríguez y Camino La Renga para generar allí un vertedero "alternativo" de residuos. Según una resolución firmada por el intendente Daniel Martínez (N° 3290/17, del 27 de julio), la IMM se comprometió a pagarle a la empresa Dikrem S.A. la suma de $ 3.805.983.

El documento, en poder de El País, señala que dada la situación del vertedero de Felipe Cardoso "que se está tornando peligrosa en cuanto al riesgo sanitario", se resolvió arrendar el terreno "por el término de un mes". No obstante, Puntigliano se reunió con Adeom hace tres días y le comunicó que se pretendía utilizarlo "unos 6 meses", según dijeron a El País fuentes del sindicato.

Queja vecinal.

Hace dos días, vecinos del terreno concurrieron a la Junta a denunciar que no habían sido consultados por la IMM y que la actividad perjudicaba actividades en la zona, además de contaminar el predio por el que debajo pasaría un acuífero. Horas después, la comuna resolvió dejar de utilizarlo para arrojar basura.

Consultado por Canal 4, Puntigliano admitió que en el proceso para habilitar el terreno como vertedero hubo "un problema de comunicación". Dijo que intentó comunicarse con el alcalde del Municipio G, Gastón Silva, pero que "tenía el número de teléfono equivocado".

El edil nacionalista Javier Barrios Bove indagó sobre los padrones afectados (son dos) y obtuvo como resultado que uno de ellos fue multado dos veces por violar la Ordenanza sobre Disposición de Aguas Residuales. En uno de los casos, la sanción fue de 100 UR ($ 99.200). Pese a que en el pasado la Intendencia cuidó con celo el impacto ambiental en el lugar, a fines de julio dispuso crear allí un vertedero de basura.

Barrios intentó convocar a Puntigliano al Plenario de la Junta, pero el Frente Amplio y tres ediles de la bancada de Edgardo Novick (Fátima Barruta, Luis Chirico y Alfonso Iglesias) no le dieron los votos, por lo que el jerarca municipal será citado a comisión.

Entre otras cosas, el edil de Alianza Nacional pretende saber si la Intendencia contaba con permiso de la Dinama para hacer el nuevo vertedero de residuos y si tomó las precauciones de adecuación del suelo y de preservación ambiental.

También consideró excesivo el monto que se resolvió pagar por el alquiler mensual, que probablemente supera el propio valor del terreno.

No se usa más.

Fernando Puntigliano dijo ayer a El País que "no se va a hacer ninguna actividad más" en el predio. Y que hay "otros terrenos que pueden cumplir esa función".

Desde Desarrollo Ambiental se indicó además que a la Dinama "se le informó por escrito explicando lo que se iba a hacer y la urgencia de hacerlo" y que "se va a evaluar" si se provocó un impacto ambiental. También se confirmó que la idea original era alquilar el terreno, en principio, durante 6 meses. "Después hubo una revaluación y lo bajaron a un mes", se indicó. De esta forma, se decidió negociar con la empresa una permuta del período de alquiler por servicio de maquinaria. Es decir, contratarle maquinaria para compensar el gasto.

