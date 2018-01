Desvalijaron la casa que una familia argentina está alquilando en Punta del Este

Una jueza argentina que está de vacaciones familiares en Punta del Este denunció en las últimas horas que desvalijaron la casa que alquila en la parada 2 de Punta del Este.



La doctora Nora Infante aseguró a medios de la provincia de Corrientes que el pasado jueves sufrió el robo de varios efectos personales en la propiedad.



“Entre las 15 y 19 horas que estuvimos ausentes de la casa, estábamos a dos cuadras de la playa estaba la casa, y cuando llegamos encontramos un cuadro terrible. La casa estaba dada vuelta, todos los cajones sacados, las valijas abiertas, cuadros tirados, evidentemente buscaban plata escondida, en algún cuadro escondido, en el forro de las valijas, estaba todo tirado” sostuvo la magistrada.



Entre los efectos robados hay pesos argentinos, pesos uruguayos, dólares y joyas, explicó.



“La Policía llegó enseguida, la Policía científica no, demoró un montón, estuvimos esperando como una hora para que llegara”, enfatizó.



“Nos enteramos que Punta del Este no es más tranquila, que la Policía estaba desesperada por la cantidad de robo que había, era en La Mansa, en la parada 2, cerca de la playa. Fue en pleno día” aseguró la magistrada argentina.



“Veíamos gente que estaban arreglando en la esquina, como cañerías, y dicen que ese suele ser el modus operandi, que nos estaban vigilando y resultó ser obvio porque dos días atrás nos habían robado una garrafa. Evidentemente fue la misma gente que nos estudió y nos vigiló”, agregó.



“La Policía nos dijo que está pasando muy frecuentemente esto” sostuvo.



Infante asegura que los delincuentes no tocaron la ropa pero dieron vuelta colchones y otros enseres de la casa.



“El fiscal le dijo a mi marido que estaban superados por la cantidad de robos que tuvieron esta primera quincena. Después de esto ya no vivimos tranquilos, el hecho ocurrió el jueves a la tarde y desde ahí ya no salíamos todos juntos, no estábamos bien. Yo ya me quería volver”, añadió.



“Menos mal que no estábamos en la casa, con los chicos, hubiera sido horrible, porque nos contaron que en una casa entraron con la familia en la casa, los asaltaron, les robaron todo, y pasaron muy feo” cerró la jueza.