Juez falla a favor de difundir contrato entre Ancap y la francesa Total

El fallo del juez Alejandro Martínez de las Herasampara la acción de acceso a la información pública que presentó un integrante del Movimiento Uruguayo Libre. Ancap debe cumplir la decisión en un plazo de 15 días.

La Justicia falló a favor de que la empresa Ancap difunda el contrato que firmó con la petrolera francesa Total, encargada de las tareas de búsqueda de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo, las que arrojaron resultados negativos.

La sentencia del juez Alejandro Martínez de las Heras ampara la acción de acceso a la información pública que presentó Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguayo Libre, según un comunicado al que accedió El País.

El ente petrolero estatal está entonces obligado a entregar a Viñas, "en un plazo de 15 días, el contrato firmado con Total para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental", afirma la decisión del juez.

Polémica por los resultados.

El gobierno salió a intentar contrarrestar la impresión de que Uruguay ya debe despedirse de su sueño petrolero.

Los expertos coinciden en que probablemente las exploraciones continuarán en el mar uruguayo y destacan que se sabía que eran muy altas las posibilidades de que en el primer pozo no se encontrasen hidrocarburos.

Ancap anunció poco después de conocerse los resultados que las posibilidades de encontrar hidrocarburos en la exploración del pozo "Raya", en el Área 14 del mar territorial uruguayo, era de un 14%.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo por su parte que el hecho de que la empresa Total informara que no halló petróleo en las excavaciones realizadas es de todas maneras un "aporte a continuar con una política de exploración” y que desde el gobierno "no se considera un fracaso" el resultado negativo.

Las primeras muestras de la búsqueda son negativas. Foto: TOTAL.UY

BÚSQUEDA DE HIDROCARBUROS