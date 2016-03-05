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El País Información

Juez de Paz investigará crimen de paraguayos

05/03/2016, 00:18
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Los sicarios dispararon 19 tiros contra el matrimonio guaraní asesinado. Foto: F, Ponzetto
Nota por homicidio del matrimonio paraguayo Ramon quevedo Arce y Claudia Rossana Guerrero que circulaba con su hijo en una camioneta Toyota Land Cruiser por Av. Giannattasio y Av. Uruguay, en Cdad. de la Costa, ND 20160208, foto Fernando Ponzetto
Archivo El Pais

El juez de Paz de Ciudad de la Costa Benjamín Raimondo Pazos (2° Turno), asumió competencia en la causa en la que se investiga el homicidio de dos ciudadanos paraguayos y la joven Marcela Artagaveitya, ocurrido en Avda. Giannattasio sobre la medianoche del sábado 6 de febrero pasado.

La Suprema Corte de Justicia autorizó al juez Raimondo a actuar fuera de su jurisdicción y utilizar los recursos de las sedes penales de Atlántida para llevar adelante su tarea.

En la misma causa, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno autorizó a todos los jueces letrados de Ciudad de la Costa (dos con competencia penal, tres con competencia de familia y uno con competencia civil) a inhibirse de actuar "por razones de delicadeza o decoro", atendiendo a que todos ellos tienen relación de amistad con la madre de la joven fallecida, quien se desempeña como actuaria en los juzgados penales de la mencionada localidad.

Los jueces se apartaron del proceso por entenderse comprendidos en circunstancias que pueden afectar su imparcialidad.

La pareja de paraguayos circulaba en una camioneta Toyota cuando en el kilómetro 24 de Solymar fueron acribillados a tiros desde otro vehículo.

La camioneta salió de la ruta y atropelló a la joven de 16 años que en ese momento caminaba por el lugar.

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Los sicarios dispararon 19 tiros contra el matrimonio guaraní asesinado. Foto: F, Ponzetto

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