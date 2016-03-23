Jueves con nuevo paro del transporte tras la muerte del taxista internado

Las líneas urbanas y suburbanas comenzarán la medida a partir de la madrugada del jueves hasta la madrugada del viernes. Los interdepartamentales se adhieren a la medida. Ya rige paro del taxi por tiempo indeterminado.

El taxista que fue baleado el pasado 28 de febrero en Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada y que desde ese entonces se encontraba internado en La Española, murió en las últimas horas, según informó el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

Por este motivo, el sindicato informó que realiza un paro de sus actividades por tiempo indeterminado. Una vez finalizado el sepelio del trabajador, que se realizará en la mañana del viernes, se reunirán en asamblea para decidir las futuras medidas a tomar.

A la medida de los taxistas se suman las líneas suburbanas y las urbanas. En este sector, el paro es desde la medianoche del jueves hasta la medianoche del viernes, informó a El País el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), Oílcar Camaño.

Las empresas Copsa y Cutcsa informaron que dispondrán un servicio de emergencia para la próxima jornada.

A partir de la madrugada del día de mañana estaremos prestando un servicio de emergencia por la medida de paro resuelta por la UNOTT. — Cutcsa (@cutcsaok) 23 de marzo de 2016

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Finalmente, los servicios interdepartamentales decidieron adherirse a la medida sindical.

La agresión.

El trabajador habría rechazado levantar un pasaje por considerarlo "sospechoso" y en ese momento le dispararon sobre el costado del vehículo, resultando herido. Fue intervenido en un primer momento en el sanatorio del Banco de Seguros y luego fue trasladado a La Española donde lo volvieron a operar.

El Suatt había resuelto en asamblea un "plan de agitación y propaganda" en reclamo de más seguridad para el sector, que comenzaría en la noche de este miércoles, pero el mismo no se va a realizar.

Según informó a El País el secretario general del Suatt, Antonio Diez, las actividades que tendrían lugar este miércoles y el jueves fueron canceladas. Entre ellas la "pintada solidaria" y la "volanteada".

Diez indicó que luego del sepelio, del cual todavía no se conoce el horario, van a evaluar las medidas a tomar y como seguirá el curso de las actividades que habían sido programadas.

La semana pasada otro taxista murió: Fernando González, de 48 años, fue baleado el martes 15 de marzo sobre las 19:00 horas, en un intento de rapiña en Punta de Rieles.

El lunes se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y la Gremial Única del Taxi para que los vehículos tengan conectado el sistema de ubicación satelital (GPS), a los botones de pánico, herramienta que también ya existe en los automóviles, pero no está aún operativa.

El Suatt señaló desde antes que se firmara el acuerdo, que se oponía: opinan que las cámaras en los vehículos y el GPS conectado al botón de pánico no sirven de nada para mejorar la seguridad de los conductores.

Ayer antes de las 20:00 salieron los últimos ómnibus; hay habrá servicio especial. Foto: G.Pérez.

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