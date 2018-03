Zubía: En el futuro "me veo en el Parlamento, peleando por cambiar la legislación"

El fiscal Gustavo Zubía, que efectuará su renuncia el primer día de mayo, indicó que en un futuro se ve "en el Parlamento peleando por cambiar esta legislación", informó a FM Gente.



El fiscal explicó que ya tuvo "charlas" y "acercamientos" a nivel político pero por el momento ningún "ofrecimiento", sin embargo no indicó en qué sector le gustaría participar.



Por otra parte, Zubía informó que también continuará trabajando como abogado para defender "víctimas y no delincuentes" con el objetivo de complementar su jubilación.



Zubía anunció su renuncia debido a las grandes diferencias que tenía con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, especialmente en la implementación del nuevo Código de Proceso Penal.



"Estaba en condiciones de retirarme, y por eso decidí apurar el retiro", dijo el fiscal a El País. "Básicamente la razón de mi salida es la no conformidad con la actual forma de trabajo de la Fiscalía General de la Nación", que está a cargo de Díaz.

