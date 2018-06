Votaron la ley para pagar a judiciales

No sin críticas de la oposición por la demora en alcanzar un acuerdo, el Senado aprobó el proyecto de ley por el cual se instrumenta el pago de la deuda del Estado con los funcionarios del Poder Judicial.

El senador oficialista Charles Carrera informó en sala que en 2018 se abonará una parte de la deuda, por US$ 23 millones, en 2019 se paga- rán otros US$ 29 millones; y en 2020 el resto que suma US$ 10,5 millones. A partir de entonces el aumento reclamado y obtenido por lo judiciales quedará presupuestado y se abonarán los aumentos mes a mes.

El aumento salarial que recibirán en promedio los trabajadores rondará los $ 2.500. En porcentaje el incremento equivale a un 18,8%.

El acuerdo establece beneficios extrasalariales como lentes, prótesis y órtesis del Banco de Previsión Social para los judiciales, y un incremento a 14 semanas de la licencia por maternidad.

El larguísimo conflicto, que insumió siete años, se originó cuando se estableció, de manera inadvertida por el oficialismo, el "enganche" de los salarios de los trabajadores judiciales con los de los ministros tanto de Estado como de la Suprema Corte de Justicia.

Los jueces llegaron a un acuerdo con el gobierno a fines de 2016.

El proyecto, votado por 26 en 26, pasó a la Cámara de Representantes.