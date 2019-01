Violó a una adolescente y le dieron 9 años de cárcel; si iba a juicio "no se logran más de 7"

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión por haber violado a una adolescente de 14 años en un descampado de Pando (Canelones), según informó El Observador y confirmó El País con la fiscal del caso Alicia Ghione.

Durante la audiencia de formalización, se detalló que el agresor se acercó a la víctima, le dijo "que estaba muy linda, muy buena", se apartó del camino, la dejó caminar unos metros y luego la tomó por la espalda, la cinchó y golpeó fuerte con los puños en su cara y cabeza. A pesar de que la joven se defendió, el hombre logró tirarla al suelo y la llevó "hacia los pastos de la maleza", donde procedió a violarla "durante aproximadamente una hora y media a dos horas", según consta en el relato de la audiencia de formalización publicado por la Fiscalía.



Cada vez que pasaba gente por el descampado, "el violador se paraba, apretaba el rostro contra la tierra con su pierna para que no pudiera gritar y simulaba que estaba orinando". Al final del ataque, el agresor "le dio la orden a su victima de que permaneciera quieta en el lugar una media hora mientras él se retiraba, se vistió y se fué del lugar". Además se llevó el celular de la adolescente.



La pena máxima por un delito de abuso sexual (dentro de esta figura se encuentra la violación) es de 12 años. Sin embargo, el agresor llegó a un acuerdo con la Fiscalía y obtuvo una pena de nueve mediante proceso abreviado, un mecanismo para obtener una pena antes de llegar al juicio.



¿Por qué se decidió acordar la pena de nueve años y no ir por la máxima de 12? Consultada por El País, la fiscal Ghione relató que "en mis 20 años de experiencia en la Fiscalía, nunca obtuve una pena máxima para este tipo de delitos. Entonces, uno más o menos evalúa lo que puede lograr en un juicio, y generalmente no se logran más de siete años".



Por este motivo es que la fiscal asegura que "el acuerdo fue realmente muy bueno", al punto que la defensa del agresor "dejó establecido en la audiencia que iba a aceptar el acuerdo porque el imputado lo quería, pero que como defensora no estaba de acuerdo porque eran muchos años".



Entonces, ¿si se iba a juicio la pena podría haber sido menor que con el acuerdo? "En este caso sí", respondió.

La adolescente estuvo varios días internada y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía esta en contacto con ella, además de que recibe apoyo de un psicólogo. "Yo, como fiscal, sigo en contacto con ella a pesar de que ya hubo sentencia", reveló Ghione a El País.



Según detalló la fiscal, para acordar un proceso abreviado "el único límite que tienen los abusos sexuales es que no se puede bajar de la pena mínima, que son dos años. En este caso, teníamos bastantes elementos de prueba para ir a juicio. El imputado manifestó que quería un acuerdo y nosotros le dijimos que acordábamos si la pena era alta como para nueve años".



El imputado aceptó los hechos que le imputó la Fiscalía, todos los elementos de prueba y la pena que acordada. "Este acuerdo fue lo más cerca de la máxima posible", destacó la fiscal Ghione.



¿Qué ha pasado en otros casos?

Antes de suicidarse, el asesino de la niña Brissa González, Williams Pintos, afrontaba una pena de 45 años de cárcel solicitada por el fiscal de Homicidios, Juan Gómez. Sin embargo, 30 de ellos fueron por homicidio y privación de libertad. El abuso sexual quedaba dentro de los 15 de "medidas eliminatorias" que se le debían sumar. En 2012 fue condenado a cinco años y dos meses por tres delitos de atentado violento al pudor, luego de distintos ataques sexuales. Aunque cumplir condena hasta 2017, salió en marzo de 2016, según informó El Observador.



En septiembre de 2017, un hombre fue procesado por cometer un abuso sexual a una niña de 12 años. El agresor fue descubierto porque la niña, junto a una amiga, encontraron la forma de filmarlo con una ceibalita mientras abusaba de la menor. La condena del hombre sería de entre dos y seis años de cárcel.



En febrero de 2017, un abuelo que durante 10 años abusó de su nieta, de los siete a los 17 años de la menor, fue condenado a cuatro años de penitenciaría.



En mayo de este año, por un delito de abuso sexual especialmente agravado, se condenó a dos años de prisión a un hombre que atacó sexualmente a su hija de 16 años en Paysandú. De los 24 meses, nueve en libertad vigilada, es decir, fuera de la cárcel.