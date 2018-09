Valdez negó que Interior haya direccionado licitación

El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez aseguró que renunció a su cargo y a su candidatura porque quedó impactado luego de escuchar dos audios. "Entré en estado de shock y bloqueo mental al ver violentada mi intimidad", dijo el extitular de la AUF al ser consultado por El País.

La renuncia de Valdez dejó el camino abierto para las candidaturas de Eduardo Abulafia y Arturo del Campo. Sin embargo, la Conmebol no les otorgó el certificado de idoneidad imprescindible para ocupar el cargo. El 20 de agosto, la FIFA intervino la AUF por no aprobar los estatutos. Los audios también influyeron en la decisión.

Valdez señaló que lo que surge de los audios grabados por Alcántara sobre que el Ministerio del Interior "estaba prendido" con la empresa ganadora de licitación, tenía como propósito sacarse de encima al intermediario.

Consultado sobre la influencia del Ministerio del Interior en la licitación para la compra del software de reconocimiento fácil para el Estado Centenario, Valdez expresó que la incidencia de la cartera "fue determinante en los aspectos técnicos".

"El pliego de condiciones técnicos (para dicha adquisición por parte de la AUF) fue elaborado por el propio Ministerio del Interior", explicó Valdez. Y señaló que los técnicos de la cartera eran quienes iban a operar las cámaras de reconocimiento facial de hinchas.

Preguntado sobre si el Ministerio del Interior direccionó la licitación para inclinar la balanza a favor de la empresa DDBA como trascendió en los audios, Valdez respondió: "No. La AUF fue la que decidió la adjudicación en base al informe técnico de ITC (consultora de Antel) y las recomendaciones del Ministerio del Interior".

Valdez agregó que, posteriormente a la adjudicación, se renegoció con la empresa DDBA ganadora de la licitación y se obtuvo "una mejora sustancial" del precio. Y aclaró que, en las conversaciones con Alcántara, "nunca me referí al presidente (Tabaré) Vázquez y a ningún miembro de su familia".

A mediados de julio pasado, cuando surgió el episodio de los audios grabados por Alcántara a Valdez entre 2015 y 2016, trascendió que un hijo del presidente Vázquez tendría alguna vinculación con DDBA. Ello fue negado por la propia empresa. La fiscal del caso, Silvia Pérez, también señaló a El País que en los audios en poder de la fiscalía no se mencionaba a ningún familiar de Tabaré Vázquez.

Valdez agregó: "No tengo conocimiento de que nadie haya cobrado una comisión" por la compra del sistema de reconocimiento facial para el Estadio Centenario. "Todo lo actuado en este tema está respaldado por documentación de la AUF a disposición del que quiera verla", comentó a El País. Y agregó que no actuó solo en este tema sino que lo hizo junto a un grupo de trabajo.

Consultado sobre el contenido de los audios donde se le escucha decir que alguien del Ministerio del Interior "está prendido" con la empresa ganadora de la licitación de las cámaras de reconocimiento facial, Valdez reiteró que cualquier mención al respecto tenía como finalidad "eludir" y "poner punto final al acoso e insistencia" de Alcántara.

Con respecto a los dichos del intermediario de que Valdez habría cobrado una comisión de US$ 35.000 por las obras de iluminación del estadio Luis Franzini, este dijo que "eso lo niego en forma absoluta".

A la Fiscalía.

El 7 de agosto, Valdez denunció penalmente a Alcántara por supuesta extorsión o chantaje mediante conversaciones grabadas entre 2015 y 2016.

Veintiún audios editados fueron enviados por Alcántara al dirigente Arturo del Campo, quien competía con Valdez por la presidencia de la AUF. Del Campo se los mostró al periodista Julio Ríos. Además consultó con los abogados Juan Andrés Ramírez y Jorge Barrera, los cuales coincidieron en que no había ilícito alguno en esas grabaciones.

Cuatro días antes de las elecciones en la AUF, Del Campo y Ríos mostraron audios a Valdez para que se enterara de primera mano del contenido de los mismos. Valdez escuchó dos audios donde él mencionaba al Ministerio del Interior y no deseó continuar oyéndolos. Días después, renunció a su cargo.

El abogado de Valdez, Pablo Galain dijo a El País que su cliente sufrió extorsión o chantaje. "Puedo interpretar de los hechos que, a raíz de la existencia de los audios y de otras conversaciones grabadas que Alcántara se lo hace saber de varias formas, se ejerce violencia sobre Valdez", agregó.

El profesional afirmó que, en un momento, "parecería que los problemas económicos de Alcántara se solucionan", pero justo cuando eso pasa, "aparecen audios". Agregó que escuchó los audios y de la voz de Alcántara se puede interpretar que hay un cambio en su comportamiento: pasó de estar desesperado por problemas financieros como alegó, a ser una persona más segura de sí misma. "Simplemente eso. Hago una interpretación de la voz (de Alcántara). Nada más", reiteró Galain.

Hasta el momento, la fiscal Silvia Pérez citó a declarar co-mo indagados a Del Campo, a Ríos, al presidente de Liverpool, José Luis Palma y a Alcántara. Palma debió declarar por sus contactos con el lobista.

Aún no fue citado el expresidente de la AUF, Edgar Welker, que señaló que Valdez le había trasmitido, en un almuerzo realizado en Paraguay, que había sido extorsionado por Julio Ríos. El periodista rechazó esos dichos.

Audio de Alcántara a Valdez: "Hay un plan contra vos"

El País accedió a un audio de Whatsapp del intermediario Walter Alcántara que reproduce una llamada telefónica al entonces presidente de la AUF, Wilmar Valdez, donde se advierte que hay un plan para derrocarlo.



"Tuve oportunidades porque acá Uruguay es muy chiquitito. Por diferentes motivos me enteré de cosas muy importantes para vos. Me gustaría mostrártelas en algún momento y en el lugar que vos me digas. Y me jugué la vida por vos. No sé por qué, pero algunos periodistas saben de mi situación. Y hasta me llegó una citación de cierto lugar para que si sabía algo malo de vos, lo dijera. Que sería para un plan que hay contra vos. Y dije que estaban totalmente equivocados. Que sos una persona intachable. (...) Me llegaron a ofrecer... Me dijeron: sé que tenés muchas deudas, que te pasa esto (enfermedades de personas muy allegadas). Hay mucha plata de por medio para vos si tenés algo que decir (sobre Wilmar Valdez). Y te juro por mi señora y mi hija que dije: te equivocaste de persona porque lo único que puedo decir es que Wilmar es un tipo increíble. Solamente esto se lo conté —y no te quiero mentir— a una persona vinculada al gobierno. Le dije llorando lo que había pasado. Que me habían ofrecido la solución de mi vida por hablar cosas de vos. Pero no tengo nada que hablar de vos porque sos realmente increíble para mí. Y así me fui de ahí. Wilmar, los dejé en blanco (a los que querían comprar los audios o tenían un plan), los dejé muertos. Y me sentí muy orgulloso de eso. Inclusive, la persona (del gobierno) que le conté el episodio me dijo que estaba muy bien lo que había hecho y que estaba orgulloso de lo que había hecho. Que no vendía a mi señora ni la salud de nadie. Que jugué la vida de ella para defender mis principios. Cuando me pongo la camiseta, me pongo a muerte. Ni que me torturaran hablaría nada. Ese soy yo. El que muero por mis amigos. Y así te considero. Un abrazo grande".