Usarán detector de mentiras en juicios y en selección de personal

Al igual que en las películas de Hollywood, en Uruguay podría verse a indagados o a denunciantes ser sometidos a polígrafos (detector de mentiras) que miden, por ejemplo, presión arterial, sudoración y frecuencias cardíacas, entre otros signos.

El llamado detector de mentiras, máquina de la verdad o polígrafo, es un tipo particular de instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas.



El nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017, consagra la posibilidad de que la defensa lleve su propio legajo de investigación, siempre que se cumpla con las normas procesales.

“Por tanto es en esta actuación donde un informe de prueba poligráfica es una herramienta al alcance del indagado y su defensor, incluso podría ser incluida en la carpeta de investigación de Fiscalía”. Así explica en su página web la empresa “Polígrafo en Uruguay” los usos de su equipo de origen estadounidense.

“Polígrafo en Uruguay” ya fue contratada para actuar en dos casos penales y para el uso interno de una compañía extranjera.



La empresa, dirigida por el médico jubilado del Instituto Técnico Forense (ITF) y perito forense, Guillermo López, es la única del país que ofrece servicios para fiscales, abogados y empresas. “En el pasado hubo alguna empresa que se dedicó a esta actividad, pero no se institucionalizó. Hoy somos la única empresa del mercado con esta tecnología”, dijo López a El País.



López no es un recién llegado al ámbito judicial. Actuó en cientos de causas penales y de mala praxis dictaminando y dando apoyo a la judicatura.

El nuevo Código del Proceso Penal planteó un cambio en materia de peritajes. Ahora no necesariamente debe haber un solo perito en materia penal. La Fiscalía puede optar por un perito y la defensa por otro.

Generalmente los fiscales solicitan peritajes al Instituto Técnico Forense. En tanto los abogados defensores se inclinan por peritos particulares -como en el caso de López para crímenes o el licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado, para delitos sexuales, entre otro. Y el magistrado puede decidir en base a ellos.

El inciso primero del artículo 178 del nuevo Código del Proceso Penal dice: “Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada”.

López explicó que, en el pasado, los juzgados no aceptaban la utilización de polígrafos en los juicios. “Hoy los fiscales pueden aceptarlo”, agregó.



No existe en el sistema legal local ninguna ley que prohíba expresamente la utilización de pruebas del polígrafo, ni ninguna norma que impida el uso del polígrafo.



López dijo que las empresas también usan este sistema para determinar, por ejemplo, si un aspirante a un cargo mintió o no en la elaboración de su currículum vitae o dice la verdad en una entrevista laboral.

Cuando una persona dice la verdad, sus funciones orgánicas no se alteran. En cambio, cuando miente, aumenta la presión, la frecuencia cardíaca y la respiración se hace más agitada. También suben la sudoración y las contracciones musculares. Esas señales pueden llevar a un sospechoso a la cárcel o exculpar un inocente.