La Ursec sin datos de Cambio Nelson

La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) no pudo determinar una vinculación entre los imputados por el Cambio Nelson y dos medios del departamento de Maldonado.

Esto fue confirmado por el presidente del organismo Gabriel Lombide en la Comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos de Diputados. "Con respecto al segundo punto, hemos revisado y estamos trabajando respecto de qué medios de Maldonado pudieron ser propiedad de los impugnados en el asunto del Cambio Nelson. La verdad es que nos llevamos la decepción de no encontrar ningún registro en el que figuraran las personas involucradas en el caso", señaló Lombide, tal como consta en la versión taquigráfica. Se- gún el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) FM Gente y Cadena del Mar son las dos emisoras que se citan en la vista fiscal. A lo que Lombide contestó: "No tengo ese dato".

"Nosotros recorrimos todos los registros, pero no encontramos ninguno de los nombres involucrados en el cambio Nelson", explicó. Para el titular de la Ursec, eso "no es de extrañar", porque uno de los principales problemas son los testaferros de los medios de comunicación.

En ese marco, explicó que "es muy difícil probar que el medio es de alguien distinto de quien figura". "Nos hemos dado la cabeza contra las piedras y no hemos encontrado una manera hábil de demostrar, fuera de toda sospecha o duda, la ilegitimidad del supuesto titular; en varios casos hemos fracasado. Así que no me sorprendería que esas dos radios estuvieran a nombre de un tercero, pero no sabré hasta investigar", concluyó.