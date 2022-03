Tribunal ratificó condena de cinco años de prisión para asaltante que copó joyería en el Centro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo de cinco años de prisión para Nicolás D., el hombre que copó la joyería Porto ubicada en el Centro, en Colonia y Javier Barrios Amorín.

El hecho que conmocionó a la población ocurrió el 18 de noviembre de 2020. El criminal tuvo de rehén durante nueve horas a una anciana de 74 años que era propietaria del comercio, aunque finalmente el atraco no prosperó.



En primera instancia, la jueza penal Diovanet Olivera condenó al asaltante a cinco años de prisión por un delito de tentativa de copamiento. No obstante, las fiscales Brenda Puppo (subrogante) y Mariana Rodríguez alegaron que habían probado un delito de copamiento agravado por la utilización de un arma de fuego y solicitaron una pena de prisión de 13 años para el imputado.



En tanto, los abogados defensores del asaltante, María del Carmen Dávila y Raúl Menéndez, no rechazaron los fundamentos de la acusación. Ambos abogados sí solicitaron a la magistrada un abatimiento de la pena teniendo en cuenta que el imputado se entregó, confesó los hechos, asumió su responsabilidad, colaboró con la Justicia y no lastimó a nadie.



Frente a esta primera condena, la Fiscalía apeló la sentencia para aumentar la pena, aunque no tuvo éxito y la pena se mantuvo en cinco años de prisión.

Raúl Menéndez, abogado del condenado, dijo ayer a El País que en su opinión “fue un fallo justo”, término que utilizó el mismo Tribunal de Apelaciones. Y continuó: “El Tribunal fue concreto, se computaron los atenuantes que corresponden por ley”.

El atraco.

A las 15:43 horas del 18 de noviembre de 2020, Nicolás D. ingresó al comercio y le pidió a Isabel P., de 74 años, que le mostrara anillos y alianzas para su señora. Luego de unos minutos, el acusado le manifestó a la joyera que tenía problemas con su hijo y mediante amenazas de poseer un arma y una bomba, le reclamó la entrega de US$ 10.000.



La joyera le dijo al asaltante que en el local no tenía el dinero exigido y le pidió al individuo que la permitiera llamar a su hijo para ver cómo podían arreglar. El imputado accedió. Ella llamó a su hijo, de 50 años, que estaba en un comercio próximo.



Cuando el hijo entró a la joyería, el imputado, con violencia y amenazas exhibiendo el revólver marca Smith & Wesson que portaba, los obligó a tirarse al piso.

Posteriormente, les exigió la entrega de los US$ 10.000. El hijo de la joyera le dijo que tampoco tenía esa suma encima y le pidió al imputado que le permitiera ir a un banco ubicado a pocas cuadras. Cuando el hijo regresó al local fue interceptado por la Policía, la que rodeó el lugar.



El copamiento de la joyería con rehén duró nueve horas, tiempo durante el cual muchos uruguayos estuvieron pendientes de qué iba ocurriendo a través de medios de comunicación y redes sociales. Finalmente, el imputado se entregó a la Policía.

La sentencia.

En un dictamen de 12 carillas, la jueza Olivera señala, en setiembre de 2021, que en el caso se configura el delito de copamiento en grado de tentativa, ya que el acusado intentó sustraer dinero en la joyería, empleando amenazas a sus víctimas, pero “no logró apoderarse” de dinero o joyas, pues cuando el hijo de la mujer llegaba para entregárselo el local ya estaba rodeado de Policías (e incluso allí estaba el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga).



En su fallo, la magistrada reconoce que su postura jurídica se aparta de la acusación fiscal pese a que la defensa no se pronunció sobre la tentativa de rapiña de su defendido.

La jueza advierte que su postura jurídica “no puede decirse que signifique una sorpresa”, ya que “preserva la identidad fáctica” (los hechos alegados por la Fiscalía) y “la normativa esencial invocada (por la fiscal) en la acusación”.



Olivera dice, a su vez, que la defensa no puede sentirse vulnerada por su fallo, ya que este beneficia al acusado. Finalmente, la jueza expresa que su dictamen “no vulnera” ningún principio del Código Penal.