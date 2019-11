Tribunal de Cuentas observa gasto de la IMM en un portal web

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto de la Intendencia de Montevideo en la plataforma “Si lo venís a buscar, es tuyo!”, un espacio que promueve el intercambio gratuito de lo que la gente no usa.

La misma comenzó como una página de Facebook (donde continúa activa) y desde al año pasado, a partir de una colaboración de la Intendencia de casi $ 1 millón, se transformó en un portal con dirección propia: tuyo.uy.



El 4 de noviembre, el intendente Christian Di Candia, aprobó un nuevo convenio de un año de duración a suscribir con la empresa Romochka S.R.L., por el cual se señala que la Intendencia le aportará $ 2.160.000 más IVA, a pagar en cuotas mensuales.



El texto del convenio, al cual accedió El País, recuerda que mediante resoluciones de fechas 19 de marzo y 26 de noviembre de 2018, se aprobaron dos convenios con Romochka S.R.L., de seis meses cada uno.

El 4 de noviembre, el TCR observó uno de los gastos (por $ 878.400), por contravenir el artículo 33° del Tocaf. El mismo tiene que ver con el procedimiento y señala que las contrataciones en el Estado -salvo excepciones puntuales- deben realizarse mediante licitación pública.



De todos modos, Di Candia resolvió “reiterar la totalidad del gasto”. Los fallos del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, por lo que no existe una obligación de acatarlos.



Según la respuesta que dio el sector Comunicaciones del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, “actualmente no existe en el mercado otra plataforma que ofrezca un servicio de iguales características y garantías en relación a controles de seguridad y asistencia al usuario que el brindado por la empresa de referencia, la cual lo desarrolló a medida”.