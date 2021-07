Tribunal de Cuentas hará un censo entre funcionarios para crear registro de vacunados y no vacunados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Al mejorar los indicadores de la lucha contra la pandemia, se acerca el retorno a la presencialidad de todos los funcionarios públicos.



En ese marco, en una sesión realizada el miércoles 21, el Tribunal de Cuentas resolvió iniciar una compulsa para determinar la identidad de los funcionarios vacunados y no vacunados contra el COVID-19.

“Se trató de una resolución verbal del Tribunal de Cuentas. No fue escrita”, dijo a El País el ministro blanco del organismo de contralor, Francisco Gallinal. Esa resolución empezó a regir ayer, cuando se dio inicio al relevamiento de vacunados.



Gallinal señaló que, en la medida que las estadísticas sobre los niveles de contagios mantengan la tendencia favorable, se retornará a una presencialidad casi total de los funcionarios públicos. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas se prepara para garantizar el retorno con las mejores condiciones sanitarias posibles para los funcionarios del organismo.

“Vamos a tener una reunión con el gremio del Tribunal de Cuentas para ultimar detalles y ver si, en la primera semana de agosto, podremos volver a la máxima presencialidad posible en la institución”, señaló Gallinal. Agregó que en pocos días habrá “un cruce de caminos”, ya que las autoridades sanitarias deberán tomar una resolución sobre qué pasa con aquellos trabajadores públicos que no se vacunaron.



Gallinal enseguida advirtió que el Tribunal de Cuentas seguirá las instrucciones dispuestas por las autoridades sanitarias relacionadas con el retorno de la presencialidad de los funcionarios estatales.

“Sin perjuicio de ello, y sin que ello signifique que vamos a decidir algo en particular, lo que sí hemos dispuesto es conocer de cada funcionario en qué situación se encuentra con respecto a la vacunación. Queremos saber si se ha vacunado con dos dosis o no se ha vacunado”, explicó el jerarca del TCR. Y agregó: “Creemos que eso es fundamental, ya que desde la misma manera que una persona tiene derecho a no vacunarse, su compañero de trabajo tiene el derecho a saber si este se vacunó o no”. A su juicio, el personal también “tiene derecho a decidir si está dispuesto o no a trabajar en el mismo lugar físico” con una persona que no está vacunada.

Consultado sobre si el Tribunal de Cuentas valoró si incurría en discriminación de sus funcionarios, Gallinal respondió que se analizó esa posibilidad. “Pero entendimos que se trata de una medida justa. El relevamiento es para saber quién se vacunó y quién no, hasta que las autoridades sanitarias definan medidas. Será voluntario”, dijo. Y agregó que el organismo adoptó la decisión de crear un registro cuando se conoció la información de que la variante Delta ataca a las personas no vacunadas.

Debate incipiente.

El martes 20, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, rozó el tema de la obligatoriedad de las vacunas en los ámbitos laborales.



“Es un debate muy incipiente”, dijo, pero afirmó que la diferencia entre estar inmunizado y no estarlo “va a generar algunas lamentables diferenciaciones”, sostuvo.

Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Mainé

El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna se avivó el fin de semana pasado, luego de que el director del hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijera que exigirá la vacunación a los estudiantes que hagan prácticas allí y estén en contacto con pacientes.



A esto se sumó la Asociación Rural del Uruguay, que informó que va a aplicar derecho de admisión para los visitantes a la Expo Prado, exigiendo 15 días de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a quienes ingresen al predio.



Al ser consultado sobre si un paciente tiene o no el derecho de exigir un médico vacunado, Delgado dijo: “Qué discusión, porque hay hasta temas laborales de por medio, como el derecho a trabajar”. En ese sentido el jerarca gubernamental reflexionó: “La vacuna no es obligatoria, entonces. ¿Es una afectación laboral?”.