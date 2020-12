Tribunal avala juicio millonario iniciado por la madre del "Pelado" Roldán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de noviembre de 2019, Marcelo el “Pelado” Roldán fue decapitado en una celda del Penal de Libertad. Su matador, Víctor Hugo Pereira, posteriormente cortó trozos del cadáver del “Pelado”.

En el Juzgado de Libertad, Pereira fue formalizado por la Justicia por homicidio y vilipendio de cadáver.



Antes de ser trasladado al Penal de Libertad, el homicida dijo a El País: “Yo le di cabida (en la celda) a Roldán y él insultó a mi madre que está muy enferma durante varios días; por eso lo maté”.

La madre del “Pelado”, Cristina R. presentó en 2019 una demanda al Poder Judicial, al Ministerio del Interior, Morgue Judicial e Instituto Técnico Forense por daños y perjuicios. Pidió que se los condenara al pago de US$ 300.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses legales, por la muerte de su hijo.

El juicio recayó en el juez de lo Contencioso Administrativo, Pablo Eguren. Durante el proceso, el Poder Judicial alegó que la madre del “Pelado” no podía presentar un reclamo porque no figuraba en la partida de nacimiento como progenitora de Roldán. Es decir, Cristina R. carecía de legitimación para presentar una demanda por daños y perjuicios por la muerte de Roldán.



Los abogados de Cristina R, Marcos Pacheco y Mariana de León, presentaron una partida de matrimonio de la madre del “Pelado” con Rubén Darío B. y agregaron que en la partida de nacimiento del fallecido consta que este nació en 1974 “producto de una relación extramatrimonial”.



La madre del “Pelado” dijo que se divorció en 2003, porque en el momento en que nació su hijo Marcelo Roldán “se encontraba impedida” de efectuar su reconocimiento.

El juez Eguren hizo lugar al planteo del Poder Judicial y ordenó el archivo de la demanda de Cristina R. y la clausura de las actuaciones, según se desprende de un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno fechado el viernes 4.



Pacheco y De León, abogados de la madre del “Pelado”, presentaron un recurso de revocación y apelación. El Poder Judicial mantuvo su postura. También el juez Eguren y el caso derivó al Tribunal de Apelaciones integrado por las ministras Loreley Opertti, Claudia Kelland y Cecilia Schroeder.

Dicho tribunal, por unanimidad, resolvió revocar la sentencia de Eguren y ordenó que otro juzgado de lo Contencioso continuara analizando el reclamo millonario.



El fallo sostiene que Cristina R. afirmó en su demanda que es la madre de Marcelo Roldán y en todo su escrito se refirió a su “hijo”. Y señaló que el daño que pretende que se le indemnice es por “el sufrimiento” que le ocasionó la muerte de su hijo, más en la forma en que esta ocurrió.



El juez Eguren entendió que para entablar la demanda, la madre del “Pelado” debió probar que este era su hijo con las copias de las partidas de nacimiento respectivas.

El Tribunal de Apelaciones no compartió esa postura de Eguren señalando que, en la demanda, Cristina R. dijo en todo momento ser la madre de Roldán, no de crianza o adoptiva. Es decir, afirmó ser la madre biológica.



Cuando el Poder Judicial se opuso al juicio alegando una cuestión formal -el nombre de Cristina R. no surgía de las partidas de nacimiento del “Pelado”-, la madre no solo explicó el motivo por el cual no lo reconoció sino que ofreció prueba documental para acreditar que dio la luz a Marcelo Roldán. “Que nació de ella”, dice el fallo del Tribunal.



Cristina R. presentó constancia del nacimiento del “Pelado” en el Pereyra Rossell y solicitó la exhumación de su hijo para realizar un examen de ADN.

Penal de Libertad. Foto: Francisco Flores (Archivo)

La mujer también agregó a la demanda el certificado de bautismo de Marcelo Roldán, cartas, recibos de entrada y salida y objetos de la cárcel, certificado de estudios de su hijo y recortes de diarios donde se refería a su maternidad.



El Tribunal consideró que el magistrado incurrió en “prejuzgamiento” y lo apartó del juicio debiendo continuar con la demanda de Cristina R. otro juzgado de lo Contencioso.