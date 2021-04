Tribunal de Apelaciones dio razón al gobierno tras apelar sentencia por "caso Toma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal de Apelaciones en lo civil de 7° Turno revocó la sentencia que había sido apelada por el Poder Ejecutivo, luego de que el juez Javier Gandini entendiera que se debía dar trámite a un recurso contra un sumario presentado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, informó La Diaria y confirmó El País.

El lunes 5, Gandini ordenó al Poder Ejecutivo hacer lugar al pedido de Toma, de que se diera trámite a su recurso contra un sumario por sus viajes a Europa en compañía de una contadora durante el año 2019. Esto, en los hechos, significó decir que al exjerarca del gobierno se le negó la posibilidad de defenderse.



Sin embargo, los magistrados indican en la sentencia que no se puede afirmar "en modo alguno" que hubo "indefensión" ya que fue Toma quien impulsó el trámite y por lo tanto tuvo la oportunidad de expresar tanto su punto de vista como de acreditar sus dichos.



"Este Tribunal entiende que no se privó al actor de las posibilidades de proponer sus descargos o de proponer prueba al respecto en forma previa a resolver negativamente sobre la recusación administrativa", expresaron los jueces en la sentencia a la que accedió El País.



Por tanto, los magistrados consideraron que Toma sí tuvo momentos oportunos para "ejercer sus descargos y promover prueba" por lo que entienden que "no se advierte una efectiva privación de garantías".

Con respecto a la decisión de Gandini, el tribunal entendió que no debió haber dispuesto la suspensión del sumario.

Los viajes de Toma a Europa son el eje de la investigación sumarial. La contadora que trabajaba en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) lo acompañó a dos viajes oficiales a Roma, por audiencias del Plan Cóndor, y tres a Washington, por el juicio de Aratirí. Toma consideró que la contadora sí era idónea.