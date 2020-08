Tres imputados por instigar a destruir hojas del "Sí" a la reforma "Vivir sin Miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una publicación con dos fotos en la red social Facebook. En una de las imágenes varias papeletas desparramadas del “Sí” a la reforma constitucional, impulsada por el entonces senador Jorge Larrañaga. En otra de las fotos una selfie de un hombre con una menor con su cara tapada por un emoticón de ángel. Junto a las dos imágenes el hombre escribió: “Hoy fui al acto democrático con ella. Y bueno nos llevamos unas papeletas para colorear”. Era el 27 de octubre de 2019 y ese día se estaban celebrando las elecciones nacionales conjuntamente con el plebiscito “Vivir sin miedo”, que planteaba una reforma en materia de seguridad.

El pasado 31 de julio la Justicia imputó a este hombre por un delito de instigación pública a delinquir. La investigación estuvo a cargo de Serrana Rodríguez, fiscal adjunta de la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, cuyo titular es Diego Pérez.



Pero este hombre no fue el único formalizado por la instigación por destruir o hurtar las papeletas del “Sí” a la reforma.



El fiscal Pérez señaló a El País que de cinco denuncias que investigó esa Fiscalía se logró probar que cuatro personas cometieron ese mismo delito. Tres ya fueron imputadas y una restante lo será en los próximos días. En la audiencia del 31 de julio, a la que tuvo acceso El País, la Fiscalía llego a un acuerdo con la defensa del hombre y se determinó la suspensión condicional del proceso.



Es decir que se fijaron obligaciones para el imputado: fijar domicilio y presentarse una vez por semana a la seccional de su barrio durante tres meses. Si el imputado no cumple con las mismas se inicia un juicio oral. Lo mismo ocurrió con los otros acusados. La denuncia por la instigación a delinquir fue presentada por el abogado Claudio Chaben. Chaben dijo a El País que presentó 12 denuncias. La Fiscalía de 6° Turno archivó la mayoría. Chaben pidió el reexamen y la Justicia hizo lugar. Cinco casos derivaron en la Fiscalía de 5 ° Turno.



El fiscal Pérez indicó a El País que “realmente no se era muy consciente de lo que se estaba haciendo. Es gente que es primaria y el hecho que la Justicia los formalizara generó impacto en ellos”. Por otro lado explicó que “en ningún caso se mostró que hubieran hurtado o destruido” las papeletas.