Tres imputados tras incautación de cocaína en avioneta cerca de las Termas del Arapey

En la madrugada del sábado, sobre las 3:30, capturaron una avioneta con poco más de 443 kilos de cocaína cerca de las Termas del Arapey, en Salto. El operativo terminó con la captura de cuatro hombres, de los cuales tres fueron imputados ayer domingo a pedido de la Fiscalía. La persona restante se encuentra en el hospital después de recibir un balazo en la pierna, y una vez que tenga el alta podrá ser interrogado y luego imputado por fiscal a cargo de la causa, Mónica Ferrero.

Uno de los involucrados es un ciudadano boliviano, encargado de piloteaba la avioneta. Se lo investiga por importación de transporte de sustancias de estupefacientes y un delito aeronáutico. Los otros dos son uruguayos y se los imputó por complicidad en organización del narcotráfico. Para todos se determinó la prisión preventiva hasta el 16 de junio como medida cautelar.

Quién recibió el balazo en la pierna está evolucionando de manera favorable en el Hospital de Salto y se espera que en los próximos días reciba el alta. Este ciudadano, que también es boliviano, se hirió durante el operativo de la madrugada del sábado. Tal como informó ayer El País, la Policía montó francotiradores que dispararon al motor de la avioneta y una lasca del disparo impactó en la pierna del delincuente.



Por otro lado, hay tres requeridos por la Justicia por estos 400 ladrillos de cocaína, incautados en un operativo conjunto de la Dirección General de Represión al Tráfico ilícito de Drogas (Dgrtid) y de la Guardia Republicana.



La fiscal Ferrero investiga si la droga era para uso interno o si tenía como destino otro país, y cuál fue la ruta que realizó la avioneta hasta llegar a tierras uruguayas.



En la madrugada del martes, integrantes de la banda habían colocado linternas y focos en la pista para que el piloto de la aeronave las pudiera ver y facilitar el descenso en la ruta. Los agentes que se encontraban ocultos esperaron que los dos hombres cargaran una camioneta con los paquetes de droga.



Fue en ese momento que, según el protocolo de actuación, los francotiradores dispararon al motor de la avioneta.



Además de la droga, fueron incautados dos vehículos propiedad de los narcos.

Otros casos

Los traficantes de cocaína proveniente de Bolivia o de Colombia utilizan todo tipo de estratagema para traer la carga a Uruguay, acopiarla y luego llevarla hacia Europa disimulada dentro de contenedores marítimos. En Colombia un kilo de cocaína pura vale US$ 1.000 y ese precio puede trepar hasta US$ 50.000 en España.



Hace poco más de un mes, la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Tacuarembó incautó unos 500 kilos de droga, contenida en 14 bultos que fueron arrojados desde una avioneta y luego trasladadas a una camioneta y un camión, informó en ese momento el jefe de Policía del departamento, John Saravia.



“(La droga) es recogida por una camioneta y luego trasladada a un camión que transportaba leña, el cual es detenido en proximidades de la ruta 59, en la zona de Rincón de Zamora y Montevideo Chico”, indicó.



En setiembre, tal como informó EFE, las autoridades paraguayas incautaron unos 440 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas, en una operación que permitió interceptar una aeronave procedente de Bolivia y que se presumía que tenía como destino Uruguay.



En ese momento, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que “desde la Dirección Nacional de Drogas no (se) tenía registrado la posibilidad de que pudiera venir un cargamento de este tipo”. Y añadió: “Vamos a ahondar en esta información, de modo tal de saber si hay otros viajes que quizá no los tengamos registrados y que por ahí estén tirando droga”.