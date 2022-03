Tres años de pena para el conductor que mató a un futbolista que jugó en Peñarol y Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 9 de febrero de 2022 a las seis de la mañana, Kevin Machado se dirigía en moto hacia su trabajo en la fábrica de Schneck cuando chocó de frente contra un auto donde circulaban tres hombres alcoholizados. El hecho ocurrió en el Camino Carlos López, en el barrio Toledo Chico.

El conductor, un militar de 27 años, fue detenido mientras que los otros dos pasajeros se dieron a la fuga. La víctima quedó en estado de coma por el impacto y murió poco después en el Hospital de Médica Uruguaya.



La Justicia resolvió una pena de tres años de prisión para el conductor y el caso sigue en investigación para poder encontrar a los otros dos pasajeros. La espirometría que se le hizo al conductor indicó un nivel de alcohol en sangre de 1,65 gramos por litro.



“Dejaron a un bebé de ocho meses sin su papá, le mataron los sueños a un pibe de tan solo 19 años que estaba terminando su casita para vivir con su pareja”, publicó la madre de Kevin, Mariana Güell, en la red social Facebook.



Güell dijo a El País que Kevin comenzó jugando en el Ciclón, en el Cerrito de la Victoria, cuando tenía cuatro años. Después entró en las formativas de Peñarol, siguió en la Institución Atlética Sud América y culminó su carrera futbolística en Nacional a los 17 años. Dejó el fútbol porque su pareja quedó embarazada.



El parte policial detalla que el conductor vio una luz que venía en dirección opuesta antes del impacto. El militar detuvo el vehículo y llamó a una ambulancia “inmediatamente” al ver que la víctima estaba inconsciente y gravemente herido. Hubo dos testigos del hecho, pero no se contaba con la presencia de cámaras de vigilancia en las inmediaciones.

La mamá y la pareja de Kevin realizaron un juicio el 15 de febrero, con la defensa de Rafael Silva. La Justicia determinó una pena de tres años de penitenciaría al conductor de 27 años por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se le prohibió conducir cualquier vehículo motorizado por dos años.



“Ahora estamos esperando que se recaben otras pruebas para así lograr identificar a los otros dos hombres que estaban en el vehículo. Deberían ser condenados por delito de omisión asistida”, señaló Silva a El País.



Asimismo, el abogado destacó que “la madre de Kevin no tenía sed de venganza, pero sí tenía claramente sed de justicia”.



Y prosigue: “En otras palabras, no quería que el conductor se pudra en la cárcel, pero lo que sí quería en forma contundente era que el hombre fuera juzgado rápidamente con las garantías del caso y con la responsabilidad que le correspondiera”.



En tanto, El País logró contactarse con la pareja de Kevin, Sofía, madre de su único hijo, actualmente de ocho meses de edad. Sofía narró lo sucedido con la voz entrecortada: “A las siete de la mañana me llamó el papá de Kevin y me preguntó si ya se había ido a trabajar. Le contesté que sí porque la moto no estaba. Me corta y a los pocos minutos me vuelve a llamar para decirme que Kevin había tenido un accidente y estaba en coma”.



La chica, con su hijo en brazos, se dirigió rápidamente a Médica Uruguaya para ver a su pareja. Los médicos le dijeron que la lesión era grave y que ya había perdido la vista. “A las ocho de la mañana del día siguiente, falleció”, contó Sofía y se quedó un instante en silencio para recobrar las fuerzas. Pese a la fuerte conmoción, la pareja y la madre del fallecido se presentaron ante la Justicia para iniciar un juicio penal.

“Estuve frente a frente con el asesino. Ni nos miraba”, cuenta Sofía. “Tenía mucha impotencia y angustia”, agrega. También dice que el exfutbolista estaba pensando en volver a las canchas en cuanto pudiera juntar el dinero suficiente para hacerse su casa, dado que vivían con la madre de la chica.



“Rompiste dos familias. No me voy a cansar de mostrar tu cara y que todo el mundo sepa lo que hiciste, ojalá no exista más gente como vos que sale de joda y arruina la vida de otros”, había publicado en su momento la madre de Kevin en Facebook bajo una foto de la cara del homicida.