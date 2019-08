El Toro Fernández paga en las próximas horas y se archiva el juicio penal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está previsto que el sábado 17 de agosto de 2019, el futbolista Gabriel “Toro” Fernández debute en el Celta de Vigo contra el Real Madrid. Será el primer partido de la Liga Española. Del otro lado, el excapitán de los “Diablos Rojos”, el belga Eden Hazard, vestirá por primera vez la camiseta merengue.

El “Toro” Fernández se encuentra en Uruguay. A partir de hoy continuará el proceso para cerrar el caso penal por el accidente que protagonizó el 29 de diciembre de 2018 y dejó en estado vegetativo a Romina Fernández, entonces de 18 años.



El 14 de junio de 2019, en una audiencia efectuada en el Juzgado de Conciliación, el abogado Juan Fagúndez, que lleva adelante la asesoría legal de la familia de Romina, le trasmitió a su colega Daniel Burgos, que defiende al futbolista, que el entorno de la víctima había decidido bajar sus pretensiones de US$ 900.000 a US$ 800.000.



Diez días más tarde, en una segunda audiencia realizada en la misma, sede, “Toro” Fernández y la familia de Romina alcanzaron un acuerdo. El futbolista debía abonar una indemnización de US$ 800.000 contado para cubrir financieramente los cuidados de la joven. Entre hoy y el próximo jueves, “Toro” Fernández deberá efectivizar el pago acordado.



Posteriormente, la jueza penal María Rosa Aguirre, convocará al futbolista en el marco de un juicio penal abreviado y a la familia de Romina para que ambas partes expliquen el acuerdo. En esa audiencia también estará presente el fiscal que investigó el accidente, Alejandro Machado.

Luego de cumplir con la acción reparatoria con la familia de Romina, la Justicia cerrará el caso penal. Así lo establece el nuevo Código de Proceso Penal (CPP).



“Toro” Fernández tiene tiempo para pagar a la familia de Romina hasta fines de este mes, según dijeron a El País fuentes judiciales. No obstante, el futbolista no puede darse el lujo de usar todo ese tiempo: debe presentarse lo antes posible en España para continuar con los entrenamientos y los partidos previstos para el Celta.

El accidente.

A las 2 de la mañana del 29 de diciembre de 2018, el futbolista de Peñarol, Gabriel “Toro” Fernández (25), atropelló a Romina Fernández (18) en la esquina de la avenida Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza. Llevaba a un amigo como acompañante.



El fiscal del caso, Alejandro Machado, en base a las pericias técnicas, señaló que el delantero aurinegro tuvo la responsabilidad del accidente. La joven había cruzado la avenida Luis Alberto de Herrera en la senda peatonal para tomar un taxi y regresar a su casa.



El jugador y su amigo descendieron del auto y caminaron hasta el cuerpo de Romina, que yacía en el suelo inconsciente.



Romina fue internada en el CTI del Hospital de las Fuerzas Armadas, con múltiples fracturas. Hoy se encuentra con internación domiciliaria en estado vegetativo, con ceguera en un ojo, lesiones en un brazo y encefálicas, y sin posibilidad de mejoría.

El futbolista Gabriel "Toro" Fernández junto al abogado Jorge Barrera. Foto: Marcelo Bonjour (Archivo)

El 3 de mayo de 2019, la jueza Aguirre hizo lugar al pedido del fiscal Machado y ordenó el inicio de una investigación penal contra el jugador por un delito de lesiones gravísimas culpables por atropellar a Romina.



Según el fallo, el futbolista debía cumplir con varias medidas, como fijar domicilio. No podía viajar al exterior y tenía prohibición de salir del domicilio entre las 22:00 y las 6:00 siempre que no afectara su trabajo. El plazo de las medidas cautelares finalizó el 3 de julio.



Machado dijo que Romina cruzó la avenida por la zona habilitada para ello, para abordar un taxi, y fue embestida “violentamente” por el automóvil Renault de Fernández.



El auto, dijo el fiscal, “circulaba, en la mejor de las hipótesis, a una velocidad no inferior a los 60 kilómetros por hora, en una zona de hasta 45 kilómetros por hora”.



La espirometría realizada al futbolista dio negativo.