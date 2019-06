El "Toro" Fernández ofrece US$ 600.000 de indemnización a la familia de Romina

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



A las 2 de la mañana del 29 de diciembre de 2018, el futbolista de Peñarol, Gabriel “Toro” Fernández (24), atropelló a Romina Fernández (18) en la esquina de la avenida Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza. El fiscal del caso, Alejandro Machado y las pericias técnicas señalaron que el delantero aurinegro tuvo la responsabilidad del accidente. La joven había cruzado la avenida Luis Alberto de Herrera en la senda peatonal para regresar a su casa en un taxi.

Romina debió ser internada en el CTI del Hospital de las Fuerzas Armadas con múltiples fracturas. Hoy se encuentra con internación domiciliaria en estado vegetativo, con ceguera en un ojo, lesiones en un brazo y encefálicas y sin posibilidad alguna de mejoría, indicaron a El País fuentes del caso.

En un principio, la familia de Romina analizó la posibilidad de reclamar al futbolista una indemnización de US$ 1.400.000 para afrontar los gastos médicos que requiere la joven.

En la mañana de ayer, uno de los abogados del “Toro” Fernández, Daniel Burgos, planteó en la audiencia efectuada en el Juzgado de Conciliación de 2° Turno que las dos partes debían buscar juntos una salida a esta situación.

El 1° de julio próximo, el jugador aurinegro deberá viajar a España, para enrolarse al club Celta de Vigo que pagó US$ 4 millones por el 80% de su pase.

En la audiencia, Burgos señaló que, en caso de que Fernández no viaje a España, se caería su pase y el futbolista no podría pagar una reparación a la familia de la joven.

En las negociaciones, Burgos trasmitió al abogado de la familia de Romina, Juan Fagúndez, que el futbolista estaba dispuesto a pagar una indemnización de US$ 300.000 al contado y otros US$ 300.000 en cuotas mensuales.

Fagúndez transmitió a Burgos que la familia necesitaba alrededor de US$ 900.000.

Los gastos que requiere la joven son muy onerosos. Los padres de Romina son dos trabajadores y no cuentan con los recursos suficientes para mantener los cuidados que requiere su hija por mucho tiempo, según trascendió en la audiencia de ayer.

En el Juzgado hubo un acercamiento entre ambas partes. Es posible que, en la audiencia que se realice dentro de una semana, se alcance una salida negociada sobre el monto de la indemnización.

Consultado por El País, Fagúndez confirmó que se está cerca del acuerdo.

El penalista sostuvo que le preocupaba cómo el futbolista garantizará el pago de las cuotas. “Para la familia de Romina ese es un aspecto muy importante”, dijo Fagúndez.

“Toro” Fernández nació y se crió en la zona de Paso de la Arena. El pase de Peñarol al Celta de Vigo será su primer transferencia relevante desde el punto de vista económico. Para el futbolista, es clave llegar a un acuerdo reparatorio con la familia de Romina.

Sobre su cabeza ya pesa una investigación penal solicitada por el fiscal Machado por un delito de lesiones.

Machado ya comenzó a elaborar la acusación contra el futbolista. El entorno del jugador sabe que, en caso de se realice un juicio, el fiscal pedirá una pena de prisión preventiva de 20 meses. Si va preso, se cae la transferencia del jugador al Celta de Vigo y sin transferencia no tiene recursos para indemnizar a la familia. Un acuerdo reparatorio se transformaría en una vía alternativa al juicio penal. Es decir, extinguiría el proceso en su contra.

Gastos de $ 150 mil por mes

El 4 de mayo de 2019, el abogado de la familia de Romina, Juan Fagúndez, dijo que se calcula en unos $ 150.000 por mes los gastos en atención y una sobrevida de la joven de unos 20 años. En la audiencia, uno de los abogados del futbolista, Daniel Burgos, replicó que trató de subsanar el daño contactándose en dos oportunidades con la familia de Romina.

LESIONES GRAVÍSIMAS

Fiscal penal acusó al futbolista

El 3 de mayo de 2019, la jueza María Rosa Aguirre hizo lugar al pedido del fiscal Alejandro Machado y ordenó el inicio de una investigación penal contra el jugador por un delito de lesiones gravísimas culpables por atropellar a Romina Fernández. Según el fallo, el futbolista debía fijar domicilio, no podrá viajar al exterior, tiene prohibición de salir del domicilio entre las 22:00 y las 06:00 siempre que no afecte su trabajo. El plazo de las medidas cautelares finaliza el 3 de julio. En esa fecha, el futbolista ya debería estar en España para jugar por el Celta de Vigo. La jueza Aguirre entendió que el plazo es suficiente para que el fiscal Machado presente su acusación, la que será elevada a fines de este mes en caso de que no se concrete un acuerdo económico entre el futbolista y la familia de Romina. Machado dijo que Romina cruzó la avenida por la zona habilitada para ello para abordar un taxi y fue embestida “violentamente” por el automóvil Renault de Fernández. El auto, dijo el fiscal, “circulaba en la mejor de las hipótesis, a una velocidad no inferior a los 60 kilómetros por hora, en una zona de hasta 45 kilómetros por hora”.