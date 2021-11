"No voy a tolerar este tipo de canalladas", dijo Ignacio Durán tras polémica por audio viralizado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el anuncio de que se investigará si filtró información a la prensa y si violó la reserva del caso en la Operación Océano, el abogado Ignacio Durán aseguró que está a disposición de Fiscalía para lo que sea necesario y enfatizó en que todo se trata de "una campaña difamatoria en su contra".

Este miércoles circuló en redes sociales un audio en el que Durán le decía al periodista Jorge Bonica que le iba a proporcionar información sobre la Operación Océano. Ello llevó a que Fiscalía General de la Nación tomara la decisión de que se investigue ese audio y se determine si hubo delito por parte del abogado.



La información de la causa tiene reserva judicial, por lo que no puede ser divulgada por las partes que forman parte del proceso.

Este jueves, en rueda de prensa, Durán señaló que lo ocurrido "es producto de una campaña difamatoria por parte de una familia que está dolida por un resultado judicial que le fue adverso". Aseguró que él y su equipo están conformes con lo hecho.



"No me reprocho nada desde el punto de vista profesional y no voy a tolerar este tipo de canalladas, que me estén ensuciando y difamando. En 15 años de profesión nunca tuve un inconveniente de este tipo", sostuvo.



Además, Duran afirmó que nunca dio información a la prensa de un juicio que esté reservado y que tampoco se reunió con Jorge Bonica. "Lo tomo como parte de un enchastre de una familia que está dolida y se la agarra conmigo", agregó.



Asimismo, y pese a que en el audio viralizado se escucha el nombre del cliente al que representa en la causa, Durán afirmó que el material en cuestión "nada tiene que ver con la Operación Océano".