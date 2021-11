Un testigo en Fiscalía: “En el Mides se despilfarraba la plata”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la campaña preelectoral, el entonces candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, afirmó que, en caso de obtener el poder, instrumentaría auditorías en todos los ministerios.

Lacalle apuntó en varias ocasiones contra la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde tenía más expectativa de encontrar irregularidades.



“Y la auditoría encontró cosas insólitas en el Mides”, dijo a El País el entonces secretario general de dicha cartera y actual asesor presidencial, Nicolás Martinelli.



De profesión abogado, Martinelli había asumido en marzo de 2020 en el Ministerio de Desarrollo con dos tareas principales: realizar una reestructura e impulsar una auditoría en dicha secretaría de Estado.



El foco de esta última se puso en el área de Logística, de la que dependen las compras y contrataciones que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas en el período anterior. Mediante la auditoría se detectaron compras millonarias “innecesarias” y “superpuestas” de material de limpieza y equipamiento destinado a refugios.



En base a los resultados de la auditoría, el abogado penalista Gustavo Bordes elaboró una denuncia que fue presentada en la Fiscalía el 4 de febrero de 2021. La denuncia fue uno de los insumos utilizados por el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, en la primera ronda de interrogatorios a funcionarios de carrera que dependen de la división Logística. Dentro se encuentra la Unidad de Proveeduría, encargada de definir compras.



El viernes 5 declararon ante Rodríguez cuatro funcionarios de Proveeduría, quienes explicaron cómo se hacían las licitaciones, adquisiciones, procesos de registro y stocks de mercaderías en el Mides.



Uno de los funcionarios testificó en la Fiscalía que “había un descontrol” de lo que entraba y salía del depósito del ministerio, donde se acumulaban mercaderías tan disímiles como pañales para prematuros -el Mides no atiende a esa población-, electrodomésticos y artículos de cocina, entre otros.

Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou. Foto: Estefanía Leal

El testigo reconoció que “se adquirían productos de más” y que se llamaba a licitación para comprar determinada mercadería “pese a que había stock suficiente” en el ministerio.



En la indagatoria realizada por el fiscal Rodríguez “queda claro” que no había un correcto control de las mercaderías que entraban y salían del depósito del ministerio, según dijo a El País una fuente del caso. No obstante, el fiscal deberá dilucidar si esas superposiciones de compras tenían como objetivo favorecer en forma ilícita a un proveedor o fueron causadas por una mala administración.



Por ejemplo, el Programa Uruguay Crece Contigo, que apunta a consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia, o el Programa Calle, que tiene como objetivo atender a las personas en situación de indigencia, compraban las mismas mercaderías sin coordinación alguna entre ellos. “Cada uno compraba por sí mismo. Se superponían las compras. Si a uno de los programas le sobraban mercaderías, no le daba al otro”, dijo uno de los testigos al fiscal.



En su denuncia ante la Fiscalía, el actual gobierno denunció las reiteradas compras de pañales para bebés prematuros cuando el Mides no atiende a esta franja etaria y sí lo hace el Hospital Pereira Rossell.



En 2017, el Mides adquirió 2.000 pañales para prematuros a pedido del programa Uruguay Crece Contigo, según la fuente del caso. Es posible que dicha compra haya sido generada por un error de algún funcionario. Sin embargo, en 2018 el Mides adquirió 38.400 pañales para bebés prematuros y en 2019, 36.640. Esa cantidad podría cubrir toda la demanda nacional sin problemas. En 2019 en el Pereira Rossell nacieron 960 niños prematuros. En la indagatoria, un de los funcionarios declarantes fue consultado sobre estas compras superpuestas o sin objeto durante la administración anterior. “En el Mides se despilfarraba la plata”, dijo al fiscal.

Recambios extraños.

Un funcionario declaró al fiscal Rodríguez que los refugios del Programa Calle del Mides pedían electrodomésticos nuevos y se los recambiaba sin cotejar que los antiguos tuvieran rotos. “No había inventario de nada. Tampoco se sabía el destino de la heladera vieja que se retiraba del refugio o si la nueva era llevada a otro lado”, explicó. Y agregó que los electrodomésticos se cambiaban cada dos años. “Llevé dos heladeras nuevas a un refugio y retiré las antiguas. Estaban muy sucias. Las limpié. Una funciona en un depósito y la otra la usan los funcionarios”, dijo.



La auditoría estableció que el Mides tenía varios autos en talleres que estaban listos desde hace un año y no habían sido levantados. Eso se hizo en la nueva administración.



En la Fiscalía, el funcionario advirtió: “Muy excepcionalmente volvía un electrodoméstico usado en un refugio al Mides”. Otros dos testigos dijeron que jamás vieron electrodomésticos viejos en la cartera.

Compras y pagos sin controles La falta de control en la cartera de Desarrollo Social no era solo de los stocks de materiales, advierte la denuncia penal presentada por el gobierno el 4 de febrero de 2021. Señala que la auditoría realizada por esta administración también detectó que funcionarios del Mides arrancaron de los camiones un equipo informático denominado Sistema de Control Vehicular (Siscove), el cual fue desarrollado por Ancap, que permite sistematizar el consumo de combustible y establecer, gracias a un GPS, la ubicación de los vehículos. Al no tener esos dispositivos, nadie podía controlar a dónde iban esos camiones.



La denuncia incluye, además, pagos del Mides a médicos cubanos en función de un borrador de un contrato en lugar de hacerlo en base al original acordado por las partes. Ese supuesto error o negligencia llevó que se pagaran US$ 72.000 más a los profesionales en un plazo de tres años, según el escrito.



La denuncia, además, incluye el hallazgo en el puerto de Montevideo, al inicio de la pandemia en marzo del 2020, de un contenedor abandonado con insumos médicos como máscaras para respiradores, tapabocas, tubos de oxígeno y jeringas, entre otros materiales.



Otro tema a estudio de la Fiscalía es la presencia de un empleado de una empresa de ascensores que tenía una oficina montada en una sala de máquinas del Mides.



Una compra que llama la atención de las actuales autoridades de gobierno es la de cera. El Mides adquirió 1.760 litros de cera para piso a $ 100.000. La auditoría constató que la cartera utilizaba 240 litros por año. Es decir, el Mides compró cera para siete años y tres meses. Sin embargo, ese material vence a los tres años.