“No te volverá a lastimar”: el mensaje del juez de Fray Bentos a niña abusada por su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juez de 1° Turno de Fray Bentos, Claudio de León, le escribió un mensaje a una niña de 9 años, cuyo padre fue condenado a prisión por abusar sexualmente de ella desde que tenía 6. “Quiero que sepas que esto del juzgado terminó y tu papá, quien te lastimó, va a estar un tiempo en la cárcel y no te volverá a lastimar”, detalló el magistrado en la sentencia.

“La idea era comunicarle eso a la víctima, decirle en palabras que se puedan entender, no con términos jurídicos, comunicarle qué se había resuelto en su caso, que es su caso”, contó el juez De León en diálogo con Subrayado.



La niña le contó a su madre que era abusada por su padre desde los 6 años. Rápidamente, la mujer se comunicó con el 9.1.1. y la policía detuvo al hombre, quien intentó quitarse la vida pero sobrevivió.

Mediante un juicio abreviado, el hombre fue condenado a tres años y cinco meses de cárcel como autor de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con un delito de abuso sexual especialmente agravado. Además, se dispuso la suspensión por 10 años de la patria potestad.

A continuación, se puede leer el mensaje completo:

Hola (y se dirige a la niña por su nombre), soy Claudio, el juez que estuvo escuchándote el día que tú fuiste al juzgado. Si bien tú no me viste, estuve muy atento a todo lo que dijiste. Quiero decirte que sos una niña fuerte y que lamento mucho lo que te pasó.



Quiero que sepas que esto del juzgado terminó y tú papá, quien te lastimó va a estar un tiempo en la cárcel y que no te volverá a lastimar.



También quiero decirte, que no volverás al juzgado y no te preguntarán más sobre lo que te pasó.



Espero que tu mamá y tus hermanos te sigan acompañando.



Sobre tú papá, lo estaré vigilando; y si no soy yo, será otro juez o jueza que lo haga, así que quédate tranquila.



Solo me queda decirte qué si precisás ayuda o querés hablar, podes pedirle a tu abogada que ella seguramente hará todo lo necesario para conseguir con Gabriela (Godoy) la Fiscal que conociste.