TCA falló a favor de anestésico quirúrgicos en diferendo por cargos de alta dedicación

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló un convenio entre la Administración de Servicios del Estado (ASSE) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) donde, sin participación del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), "se formularon y diseñaron las denominadas Funciones de Alta Dedicación (FAD) para la especialidad de ginecotocología".

"El convenio se negoció en el año 2017. Los convenios bipartitos eran para FAD, un tipo de cargos con gran carga horaria para especialidades médicas. Cuando se quiso adaptar al área quirúrgica no funcionó, no solo en lo económico sino en la calidad del trabajo y no estimulaba el desarrollo de las especialidades", detalló a El País el presidente del SAQ, Daniel Montano.



"Cuando se votó para las especialidades, el SMU argumentaba que tenía capacidad de representar a todos los médicos, argumentando que nosotros no tenemos personería jurídica. Nosotros entendemos que no, tenemos una representación independiente y además esto está modificando convenios salariales previos que sí habíamos apoyado", agregó Montano.

Ante la ausencia de diálogo con ASSE y el SMU, el SAQ acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que analizó ambas partes y falló a favor de sus intereses, tras considerar "ilegítimo" el convenio.



El fallo decreta que la “decisión que adopta el tribunal en esta ocasión, repristina las cosas al estadio anterior y, para cumplir el fallo, deberán sentarse las bases para una negociación colectiva”, por lo que el SAQ anunció que comenzará una etapa de negociación junto a ASSE, “a fin de diseñar los cargos que sustituirán a esas FAD cuyo sustento jurídico ha desaparecido como consecuencia de los fallos mencionados”.