Taxista acusado de abusar de una niña deberá cumplir 180 días de prisión preventiva 

A las 18:30 horas de este martes se realizó una audiencia de formalización de la que participaron un taxista, de 28 años, acusado de abusar de una menor y la fiscal del caso Sabrina Flores.



El hombre fue condenado con 180 días de prisión preventiva por un delito de abuso sexual especialmente agravado y permanecerá en el lugar mientras continúa la investigación.



La fiscal indicó que el acusado explicó que conoció a la niña a través de una aplicación de citas en la que, según indicó, ella le dijo que tenía 15 años y no 10 como tiene realmente. "Cuando se fue a encontrar (con la menor) no le importó que no tuviera esa edad", afirmó la fiscal y recogió Telenoche.



La versión de los hechos fue compartida por varias personas a través de las redes sociales junto con un video del momento en que arrestaron al hombre.

En las imágenes las personas que se encuentran en el lugar lo insultan y lo increpan: "Diez años tiene la niña", indicó uno de los presentes. "Me dijo que tenía 20", contestó el taxista a lo que le replicaron: "¿Y cuándo la viste no parecía que tenía menos?".



Los vecinos fueron los encargados de llamar a la Policía al notar que sucedía algo extraño. Antes de ser encontrada en el taxi junto al hombre, en el asiento trasero, la madre había realizado una denuncia ya que al llegar a su casa no estaba.

"El caso está bastante claro", agregó la fiscal y aseguró que cuenta con las declaraciones de varios testigos que estaban en el lugar. Al momento la niña se encuentra en el hospital Pereira Rossell quien fue traslada en estado de shock.