Suprema Corte de Justicia destacó reparación salarial para funcionarios judiciales

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, dijo en el Parlamento que veía con “sumo beneplácito” que en la Cámara de Representantes se haya incluido un artículo que comienza a dar una solución definitiva al difiriendo salarial que se arrastra desde hace largo tiempo en el Poder Judicial.

“Si bien la cifra concedida no conlleva la finalización del problema ni mucho menos, constituye un significativo avance y sobre el tema habrá que seguir trabajando para dar una solución final al conflicto, que lleva más de diez años”, afirmó el jerarca la pasada semana en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.



Otro aspecto que genera satisfacción al presidente de la SCJ es que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se hayan incluido cinco de seis artículos reclamados que no generan costos al Estado. Sin perjuicio de ello, el jerarca observó con preocupación que no se apruebe el artículo que prevé la posibilidad de que los edictos, en caso de remate judicial, pudieran ser publicados en la red informática del Poder Judicial.

En efecto, advirtió Pérez Brignani, “no existe ninguna razón de peso para negar tal posibilidad, por cuanto no debemos perder de vista que nuestra Constitución garantiza la libre competencia y es en ese régimen que se inscribe este artículo”. Las razones aducidas, al igual que en un proyecto de Diputados para excluir la posibilidad de que los edictos sean publicados en la red informática del Poder Judicial, a iniciativa del diputado Diego Echeverría, “carece de sustancia por varias razones”, afirmó Pérez Brignani.



Además de violar la libertad de competencia protegida por la Constitución de la República, Pérez Brignani dijo que, con el criterio restrictivo que se pretende instalar, se establecería, por vía indirecta, “un monopolio” a favor de medios ya existentes.