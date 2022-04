Suprema Corte archivó caso de jueza que se ausentó en una audiencia y funcionario tomó declaraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Justicia decidió archivar el caso de la jueza penal Isaura Tórtora, quien fue acusada de ausentarse en una audiencia y poner en su lugar a un funcionario para que sea él quien tome declaraciones.

El 3 de febrero, se llevó a cabo una audiencia judicial en el marco de una investigación por el secuestro de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez Díaz y Lilián Celiberti. La jueza penal que iba a presidir la audiencia, Isaura Tórtora, notificó a un funcionario que se ausentaría.

“Llegada la fecha, al encontrarse con síntomas de Covid 19, a las 07:30 horas procedió a dar aviso a la actuaria que no concurriría y que consultaría médico, quien le indicó hisopado”, señala la sentencia fechada el 5 de abril.



Y continúa expresando que la jueza “le indicó telefónicamente al receptor, que, de no haber oposición, y con previa consulta a todos los partícipes, se tomarán los datos respectivos (preguntas personales)” porque el indagado -militar retirado José Walter Bassani Sacías- había manifestado anteriormente que no declararía. A su vez, la sentencia determina que en el momento en que el indagado sí deseó declarar, se decidió fijar una nueva audiencia dado que no se encontraba la jueza, tal como solicitó su defensor Carlos Bustamante.



Sin embargo, el abogado Bustamante sostiene, en su denuncia realizada el 7 de febrero, que en el acta de la audiencia el funcionario dejó constancia que la jueza dirigía la audiencia cuando ello no ocurrió.



En su resolución, la Suprema Corte resolvió “no dar trámite a la solicitud formulada”, ni iniciar un sumario.



En tanto, Bustamante dijo a El País que la resolución de la Corte “en su mayoría es contradictoria”. Y agregó: “Además no analiza qué hubiera pasado si yo dejaba correr la situación y se recibía la declaración de mi cliente”.