Sumario a Raúl Iglesias concluyó en que el fiscal incurrió en faltas "muy graves"

El sumario que Fiscalía le inició al fiscal Raúl Iglesias concluyó que "incurrió con su accionar en faltas administrativas leves, graves y muy grave, siendo pasible de sanción disciplinaria", según consta en el documento al que accedió El País.



El fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso el sumario meses atrás luego de que Iglesias archivara en 20 días de 299 denuncias de delitos sexuales realizadas en 2019, 2020 y 2021.



El fiscal también fue denunciado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho “por reiterados incumplimientos de deberes en la investigación” del caso de una presunta violación grupal en el barrio Cordón.

Los resultados del sumario hacen referencia, entre otros asuntos, a este último caso. "La revictimización padecida se encuentra expresada y por (la víctima) en las dos oportunidades en que prestó declaración (...) cabe decir que el ejercicio fiscal independiente e imparcial no es una mera conveniencia sino decididamente un deber al tratar cualquier asunto, referido a cualquier víctima y cualquier imputado", señala el texto.



"Creer que la mediatización por parte del fiscal de la causa no afectará el ánimo de la víctima, o que le resultará baladí, no puede asegurarlo, y menos aún transmitir tranquilidad, que es necesaria para cualquier víctima o justiciable, y también para el funcionamiento del sistema penal", expresa.