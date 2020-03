Dos sospechosos se incriminan entre sí de matar a la odontóloga Luciana Bentancur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hombre de 41 años apareció ensangrentado y con fajos de dinero. Esa fue una de las versiones que dio un joven de 20 años a la Policía sobre el crimen de la odontóloga de Castellanos, ocurrido el 4 de setiembre de 2019. El asesino es un hombre del pueblo, agregó.

En otra versión, el joven relató que, junto con su amigo de 41 años, pasaron frente a la casa de la dentista. El mayor le dijo: “Vamos a entrar ahí”.



El joven declaró a los investigadores del Departamento de Homicidios Complejos que el adulto sacó una cuchilla y lo obligó a entrar a la casa de la dentista. El móvil del ingreso a la vivienda y el posterior homicidio fue el robo, aseguró.



Y agregó un dato relevante para los policías: pasaron por la casa a las 21:00 horas y no había nadie; volvieron al lugar a las 21:20 horas y observaron que la odontóloga había llegado. Ese testimonio es refrendado por vecinos, quienes señalaron a la Policía que Luciana generalmente llegaba a su casa a esa hora y luego daba de comer a sus perros.



En una tercera declaración señaló que no había tenido nada que ver con el crimen, que no sabía nada. Sin embargo, hay un punto que llama la atención a los investigadores: da detalles de la distribución de ambientes de la casa de Luciana. Ello probaría que estuvo ahí.



Por su parte el hombre adulto replicó a la Policía que no tiene nada que ver con el homicidio y sí reconoció que, junto con su amigo joven, pasaron frente a la casa de Luciana unos cuatro días antes del asesinato. “Mi amigo me preguntó si Luciana vivía sola. Le dije que sí. Él fue el asesino”, sostuvo. Es decir, los dos sospechosos de dar muerte a Luciana Bentancur se incriminan entre sí.



La fiscal de Canelones, Alicia Schiappacasse, ordenó ayer pericias psicológicas y psiquiátricas para los dos detenidos.



Los resultados de ambos estudios serán claves para la investigación: procurarán probar que los detenidos estuvieron en la casa de Luciana Bentancur y que fueron los autores del crimen.



Ayer trascendió que las pericias determinaron que los dos detenidos son capaces. Es decir, pueden ser responsabilizados penalmente por delitos.



Es posible que hoy la fiscal Schiappacasse solicite a la Justicia el inicio del proceso penal contra los detenidos si las pericias brindan indicios.

Huida

El Departamento de Homicidios Complejos, liderado por el comisario mayor Germán Suárez, capturó ayer a los dos hombres cuando se cumplían seis meses exactos del homicidio.



El mayor fue detenido en la ciudad de Florida y el joven fue ubicado en una casa en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. En las últimas semanas, los investigadores hablaron en varias ocasiones con los dos sospechosos y comunicaron a la fiscal Schiappacasse los resultados de las indagatorias. La fiscal determinó que los investigadores debían recabar más información y cuando la consiguieran, iba a disponer sus detenciones, cosa que se efectivizó en la víspera.



La Policía hizo un trabajo exhaustivo en Castellanos. Prácticamente se tomó declaraciones a los 600 habitantes del pueblo.



Mediante ese relevamiento, los investigadores se enteraron que uno de los sospechosos se había ido de Castellanos al otro día del crimen y el otro, dos días más tarde. El joven se fue a Florida, luego a Rivera de donde es oriundo, y regresó a Florida. Ahí pasó unos días. Posteriormente, viajó a Montevideo donde se instaló en Tres Ombúes. Allí lo atraparon.



El itinerario del hombre de 41 fue distinto. Se fue de Castellanos rumbo a Rivera. En las fiestas, regresó a Castellanos. Y de ahí a Florida, donde fue detenido por los investigadores.



Ninguno de los dos sospechosos tiene antecedentes penales.