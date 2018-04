Sospechoso de abusar de un escolar quedó en libertad por ser “inimputable”

La Justicia dejó en libertad a un hombre sospechoso de abusar de un escolar por ser considerado “inimputable”, confirmó a El País el juez Huberto Álvarez.



El magistrado ordenó una orden de restricción para esta persona, por lo que no podrá acercarse a menos de 500 metros de tres centros escolares. Además quedó bajo la tutela de dos familiares.



Álvarez destacó que en la audiencia participaron todas las partes involucradas, incluida la madre de uno de los menores involucrados junto a su abogado.

Una vez otorgada la palabra a las dos partes, la Fiscalía formalizó la investigación por “la presunta comisión de dos delitos” de abuso sexual, uno de ellos en grado de tentativa, informó el portal Ecos.



Cuando el juez le dio la palabra al abogado —con la madre al lado— éste no realizó ningún petitorio, por lo que el magistrado tuvo que fallar por una de las partes y tomó en consideración la pericia psiquiátrica para su decisión.



La resolución se realizó luego de que un alumno de 9 años de la escuela Nº 196 de Flor de Maroñas le contara a su madre que días atrás había sufrido una situación de abuso.



Alicia, la abuela del niño, había informado a Telemundo que el martes, "cuando la madre le dijo que tenía que acostarse porque tenía que ir a la escuela en la mañana, el niño en un llanto va a la madre y le dice: ‘no, mamita, no me lleves a esa escuela porque un niño me bajó el pantalón y me hizo cosas feas’.



Con el transcurso de la investigación se determinó que no había sido un compañero de la escuela el que había cometido el acto.