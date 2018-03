Por no soportar más a su jefe, Zubía se aleja de la Fiscalía

La relación no solo era mala. Por momentos era pésima. El diálogo entre ambos era el mínimo imprescindible. En conversaciones informales ninguno de los dos ahorraba críticas duras para el otro. El fiscal de Corte, Jorge Díaz y su colega Gustavo Zubía tenían un muy mal relacionamiento profesional. El primero es el actual jefe de todos los fiscales del país.

Por eso Zubía decidió que es tiempo de cambiar de aire y "dar batalla" desde otra tribuna por las ideas que defiende. Las diferencias con su jefe lo llevaron a mantener varios meses de duras discusiones por la forma en que Díaz llevó adelante la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.

La semana pasada Zubía averiguó sobre su situación jubilatoria y si estaba en condiciones de poder iniciar el trámite. El Observador informó ayer de tarde en su página Web que el fiscal tomó la decisión de renunciar a su cargo luego de volver de su licencia ordinaria.

"Estaba en condiciones de retirarme, y por eso decidí apurar el retiro", dijo el fiscal ayer en la noche a El País.

Zubía aclaró que su carta de renuncia será presentada con fecha del primero de mayo próximo. "Básicamente la razón de mi salida es la no conformidad con la actual forma de trabajo de la Fiscalía General de la Nación", que está a cargo de Díaz.

A pesar de eso, aclaró que mantiene un trato "cordial" con su jefe en los momentos que han tenido que intercam- biar opiniones, o negociado elementos para perfeccionar el nuevo Código del Proceso Penal.

Sin embargo Zubía no piensa en "irse para la casa" y dedicarse a disfrutar de su jubilación. Aclaró que se mantendrá activo. En primer lugar porque buscará sumar otro ingreso a la jubilación, ya que la pasividad es la mitad del sueldo actual que percibe como fiscal, tal como lo establece la normativa jubilatoria del Poder Judicial.

Pero a su vez dijo que buscará "otro tablado" desde donde pelear por los intereses que ha defendido como fiscal.

Fuentes del ámbito judi- cial, y dirigentes políticos que conversaron en los últimos días con Zubía, comentaron a El País que el fiscal ya tiene conversado con el líder del nuevo Partido de la Gente, Edgardo Novick, trabajar en la próxima campaña electoral con miras a las elecciones de octubre de 2019.

Al ser consultado por El País sobre este punto, Zubía dijo que no ha hablado con Novick aún. "No he tenido conversaciones. Si supiera quiénes me vinieron a proponer, usted se tira de un edificio", comentó el fiscal que ya tiene decidido renunciar el próximo mes.

A su vez dejó la puerta abierta para ingresar en el terreno político a futuro. "Política… por ahora política, no. Va a ser en la actividad profesional. No se olvide que la jubilación es muy magra. Es la mitad del sueldo", explicó. "Procuraré algún otro ingreso, quizás si el Señor me acompaña podría tener trabajo como abogado, no en la defensa de delincuentes, sino de víctimas", agregó Zubía.

En diciembre del año pasado el fiscal fue muy crítico con Díaz por la forma en que estaba dirigiendo la Fiscalía General de la Nación. En la Asociación de Fiscales en la que ocupó el cargo de Secretario General, fue una de las voces más críticas conjuntamente con su expresidenta Dora Domenech, quien también decidió renunciar a su cargo y jubilarse.

"Acá tenemos un partido, que se llama seguridad. En el partido funcionan de un lado los defensores con sus clientes y del otro lado los fiscales. Los defensores cuando llegan a la cancha están fresquitos, los fiscales llegan doblados. Además, los defensores tienen cohesión en su equipo y los fiscales tenemos enfrentamientos profundos con nuestro DT (Jorge Díaz) que nos está llevando a entrenar más de 30 horas seguidas y entonces le dicen no resistimos, o esto no es racional", dijo Zubía en una entrevista con Radio Carve a mediados de diciembre del 2017.

"Yo estuve (cumpliendo un turno nocturno) un martes de noche, terminé el miércoles a las 22 después de 30 y pico de horas sin dormir. Esta noche tengo nuevamente turno nocturno de día y noche sin dormir y formalización en el juzgado. Estas situaciones no generan el debido estándar de interés en la labor", relató.

El miércoles 21 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes se analizará las diferencias entre los fiscales, la policía y los magistrados a raíz del nuevo código. Díaz será uno de los que asista, ademas de la Asociación de Fiscales.