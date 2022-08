Socio de Aratirí reclama ochenta millones de dólares ante la Justicia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aratirí fue uno de los proyectos emblemáticos del presidente de la República José Mujica a principios de la década pasada. Al respecto, el martes 23, el magnate indio Pramod Agarwal, dueño del grupo Zamin Ferrous, propietario de la empresa minera que iba a explotar una mina de extracción de hierro en el pueblo Valentines, dijo que la buena reputación de Uruguay en cuanto a inversiones es un “disparate”.

“Nos gustaría que Uruguay se diera cuenta de que han expropiado el activo”, señaló Agarwal en entrevista con el Financial Times. “Lo que hicieron estuvo mal... va en contra de todo el derecho internacional”, apuntó.



Al ver esta noticia en varios medios de prensa, el geólogo brasileño Djalma Fonseca, quien descubrió el potencial de Valentines como zona minera y firmó un acuerdo con Aratirí junto con dos socios uruguayos, se comunicó con El País para negar que el magnate indio haya realizado una inversión millonaria en Uruguay.



“Aratirí no realizó el informe final del proyecto como habíamos acordado en el contrato con nosotros. Tampoco nos pagó los US$ 250 millones establecidos en el contrato si se encontraba hierro en cantidad y en calidad en la zona. Pramod Agarwal no invirtió US$ 360 millones en Aratirí e incumplió el contrato con quienes teníamos los permisos de minería”, dijo el geólogo.

El profesional brasileño consideró que también fue estafado por sus socios uruguayos. Por eso, contrató al estudio jurídico Galeano para que defendiera sus intereses en la Justicia. El abogado Álvaro Galeano encabeza un equipo multidisciplinario especializado en minería y derecho penal para iniciar acciones legales en sede civil y penal por aproximadamente US$ 80 millones. Así lo señaló el titular del estudio a El País.



“Nuestro cliente pretende que le rindan cuentas los socios uruguayos y el grupo de Pramod, por lo que procederemos en consecuencia”, explicó el profesional. Y agregó: “Que le rindan cuentas (a su cliente) de las operaciones realizadas, el cierre anticipado del contrato (por parte de Aratirí) y todo lo referente a los permisos mineros cedidos a otras sociedades en lo que Djalma Fonseca dice no haber participado”.

Al juez

El 31 de mayo de 2021, en representación de Fonseca, Galeano presentó un escrito en el Juzgado Civil de 2° Turno donde planteaba que los dos socios uruguayos del geólogo norteño habían incumplido acuerdos societarios.



El documento, al que accedió El País, expresa que los dos socios, un contador vinculado a a una empresa constructora, y un geólogo uruguayo, habían cobrado de Aratirí parte del precio pactado y no le habían brindado las utilidades establecidas en el contrato.



Para dejarlo afuera del negocio al geólogo brasileño, sus dos socios cambiaron el nombre de la empresa de Loselem S.A. a Loselem Ltda. Con la nueva sociedad, los dos socios de Fonseca realizaron cesiones de derechos y promesas de cesión, transferencias de acciones a otra sociedad que luego contrató con Aratirí, según señala el escrito al que accedió El País.

En esos negocios, los socios uruguayos recibieron pagos de Aratirí y no transfirieron a Fonseca su parte incumpliendo lo pactado entre las partes, agrega el documento.



Esos negocios entre los socios uruguayos y Aratirí refieren a la cesión y venta de derechos mineros, entre otros.



El 28 de febrero de 2021, uno de los socios uruguayos se comunicó por mail con Fonseca donde le propuso reorganizar la situación societaria, a través de la constitución de una nueva firma donde se reconocerían los derechos originarios del acuerdo firmado en 2008 (un tercio para cada parte).



El 24 de marzo de este año, Fonseca, a través del Estudio Galeano, intimó a los socios uruguayos a que entreguen documentación sobre los contratos y pagos recibidos de Aratirí. Y amenazó con realizar un juicio por daños y perjuicios (incumplimiento contractual y responsabilidad extracontractual) contra el contador y el geólogo.

Un día más tarde, el 25 de marzo, Galeano informó al Juzgado Civil de 17° Turno que Fonseca inició acciones contra sus exsocios. Y, en consecuencia, solicitó a la Justicia que no se le libere órdenes de pagos para estos y sus empresas sobre derechos mineros.



Fonseca dijo que seguirá el pleito hasta el final.



“Pramod Agarwal tenía que pagarnos US$ 250 millones. Mis socios aceptaron unos US$ 50 millones en cuotas y sin plazos. En 2012, Aratirí nos pagó US$ 21 millones y dejó de pagar en 2014. En ese momento, Pramod Agarwal seguía negociando con el gobierno uruguayo”, dijo el geólogo brasileño.



Recordó que Aratirí puso como garantía de incumplimiento 5.600 hectáreas.



Los socios uruguayos transfirieron parte de lo recibido de la sociedad de Pramod a Fonseca, pero al no precisar el monto del acuerdo final sin su conocimiento ni su consentimiento se ignora si esa cifra representa el tercio que le correspondía al geólogo brasileño.

Los campos se vendieron a US$ 2.100 la hectárea por los socios uruguayos, muy por debajo del precio de mercado; el argumento para no sacarlo a la venta era que el comprador habría fijado una multa de US$ 2 millones si se incumplía “esa” promesa de venta,.



“Eso es algo difícil de creer máxime que analizada la documentación se habían cobrado anticipos por parte de los socios uruguayos; todo está documentado”, dijo Fonseca en la conversación con el diario El País.

El geólogo Djalma Fonseca conocía potencial de Valentines

El geólogo brasileño Djalma Fonseca podría ser denominado el ideólogo de las minas de Aratirí. En 2003 llegó a Uruguay. Visitaba a menudo a un colega uruguayo que le pedía en forma reiterada que lo incluyera en sus proyectos.



Fonseca sabía que el magnate indio Pramod Agarwal había adquirido una empresa minera en Brasil por la cual había pagado US$ 350 millones. También sabía que en la zona de Valentines había hierro en el subsuelo en cantidad y calidad mejores que en las minas brasileñas. El geólogo uruguayo le presentó un contador y así armaron una sociedad. En 2006, Fonseca realizó prospecciones y las muestras extraídas las enviaba a Brasil para que certificaran la calidad del mineral. Como no tenía un contacto con Agarwal, Fonseca le envió un mail a la firma del empresario indio dando datos sobre Valentines. Por la noche, recibió una llamada desde Inglaterra de una persona que hablaba inglés con acento indio. Pocos días más tarde, Fonseca se encontró con Agarwal en Brasil. “Así nació Aratirí”, dijo.