Slamovitz denunció a exdirectora de liceo de San José y la acusa de "ejercicio persecutorio"

La polémica por la utilización de horas sindicales en la educación continúa y este viernes, el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz presentó denuncia penal por difamación e injurias contra Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José.

La exdirectora "se refirió ofensivamente con el profesor y dirigente sindical Marcel Slamovitz, mencionándolo expresamente con nombre y apellido y con la ostensible finalidad de dañar su buen nombre, lesionándolo gravemente el honor del compareciente", comienza señalando la denuncia, a la que tuvo acceso a El País.

Puntualmente, indica que Arnejo "hizo públicas informaciones que emergen de archivos reservados de cada institución liceal, como las Fórmulas 79 (inasistencias) y las correspondientes constancias". "La utilización de estos documentos prestablecidos ha generado un posicionamiento de culpabilidad previa hacia el dicente, violentando las garantías del debito proceso administrativo disciplinario. En efecto, las denuncias públicas de la denunciada, en definitiva, provocan la no preservación de su integridad personal", dice la denuncia.



En el texto se define la actitud de Arnejo como "ejercicio persecutorio".



El dirigente de Fenapes, patrocinado por el Dr. Juan Raúl Williman, indica en su escrito que "no realizó actos de corrupción en la justificación de sus inasistencias, tampoco indujo a error a la dirección liceal utilizando certificados apócrifos, ni utilizó ningún tipo de influencia o amiguismo de especie alguna".

Sobre el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente, la denuncia apunta que "forma parte de las licencias discrecionales". "En todo el artículo 70 surge con absoluta claridad que son las direcciones de los centros educacionales y otras reparticiones docentes las que podrán conceder o no dichas licencias".



"Admitiendo incluso que el referido artículo no refiere a temas sindicales, es siempre la Administración la que da por justificada dicha inasistencia, resulta evidente que quien solicita la justificación, no puede asimismo justificarse. En todo el artículo 70 surge con absoluta claridad que son las Direcciones de los centros educacionales y de otras reparticiones docentes las que podrán conceder o no dichas licencias", agrega el texto.



El escrito remarca que Slamovitz fue denunciado públicamente de "haber solicitado horas de licencia gremial que no le correspondían, haber presentado certificados falsos, dejar a cinco grupos de un liceo de San José sin clases, haber aludido a un convenio colectivo que no existe, y finalmente haber promovido alumnos sin haberles dado clases, cuando lo único que efectivamente hizo fue realizar una solicitud de licencia, en el entendido de que lo hacía amparado en un acuerdo colectivo, bilateral entre el CES y Fenapes y en ejecución de este acuerdo es que realizó la solicitud".



"Adjudicarle al dicente una conducta reñida con la moral, grave desde el punto de vista administrativo y eventualmente delictiva, es claramente difamatorio. En definitiva, no caben dudas de que los hechos atribuidos al compareciente son claramente agraviantes, en cuanto lo exponen al desprecio público y los mismos han sido difundidos públicamente con clara intención de lesionar su honor", acota.



Solicitan a Fiscalía que Arnejo sea citada, que se agregue como evidencia documental las publicaciones que han salido sobre el tema, así como los antecedentes administrativos y evaluaciones de desempeño de Slamovitz y el informe administrativo fechado el 12 de julio de 2021 que refiere a las inasistencias del docente.