Sindicatos entregaron a la SCJ expedientes de médicos que torturaron en la dictadura

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) le entregaron este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 80 expedientes que contienen el resultado de los tribunales de ética médica de 1985 respecto al comportamiento de médicos que participaron de torturas durante la última dictadura militar (1973 – 1985) para incluirlos en el Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar.

El ex ministro de la SCJ Jorge Chediak había declarado a La Diaria en abril pasado que se digitalizará y organizará estos documentos, como los que provienen de la Justicia Militar, “a los efectos de que cada vez que haya un requerimiento, sea por medio de la Justicia o de un particular, en relación con la información que a él lo afecta, se pueda cumplir rápidamente con el acceso a esa información”.



En rueda de prensa, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, declaró este viernes que los expedientes -que hasta ahora se encontraban en un cofre fort en el Banco República (BROU)- presentan “información vinculada a colegas que lamentablemente participaron en violaciones a los derechos humanos y tortura durante el período de la dictadura. Hay mucha más información además de eso, pero es algo que la memoria de nuestro país no puede permitirse olvidar”, remarcó.



En tanto, señaló que de esta manera se transfiere la “custodia” de los expedientes, pero indicó que “siempre estuvieron a disposición de la Justicia, de tal manera que si hay información relevante que pueda contribuir a esclarecer algún elemento de aquel período, que sea utilizada para que haya verdad y justicia, que es lo que todos queremos”.



Por su parte, la presidenta de FEMI, Patricia Nava, agregó que el objetivo de este traspaso es que “se resguarden los documentos que están en formato papel, y ahora sabemos que la Justicia tiene la posibilidad con elementos técnicos para informatizar estos datos”.



En la misma línea de Grecco, Nava dijo que si bien los documentos “siempre estuvieron a disposición de la Justicia era bastante complicado a veces juntarse los dos gremios, con los poderes que tenían para buscar la información pertinente a cada caso en particular y creemos que la Justicia va a poder manejar y usar esta información”.