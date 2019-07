Sindicato de Aduanas responsabiliza a la Dirección de Aduanas por salida de cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Funcionarios Aduaneros emitió este domingo un comunicado sobre la incautación de cocaína en Francia del avión que salió del Aeropuerto de Carrasco.



El sindicato señala que se ha denunciado falta de controles aduaneros desde hace diez años, y que la dirección a cargo del Cr. Enrique Canon es responsable de un "desmantelamiento sistemático de los controles físicos de vigilancia".

RELACIONADAS Cartel croata fue el que envió desde Uruguay los 603 kilos de cocaína incautados en Francia By Alejandro Mendieta Cartel croata fue el que envió desde Uruguay los 603 kilos de cocaína incautados en Francia Cartel croata fue el que envió desde Uruguay los 603 kilos de cocaína incautados en Francia Fiscalía indaga la operativa aérea tras salida de cocaína del Aeropuerto de Carrasco By Alejandro Mendieta Fiscalía indaga la operativa aérea tras salida de cocaína del Aeropuerto de Carrasco Fiscalía indaga la operativa aérea tras salida de cocaína del Aeropuerto de Carrasco

El comunicado

"El acontecimiento de pública notoriedad (...) se suma y se enmarca en una serie de hechos que la Asociación de Funcionarios Aduaneros viene denunciando desde hace una década ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas, Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento y la propia Fiscalía General de la Nación, y que no es otra cosa que la más absoluta falta de controles de Aduana en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, derivado del desmantelamiento sistemático de los controles físicos de vigilancia que la Dirección a cargo del Cr. Enrique Canon viene llevando adelante desde el momento mismo que asumió", dice el comunicado.



"Sentimos pena como uruguayos y como funcionarios de Aduana de una vez más ser testigos de la irresponsabilidad manifiesta de esta Dirección en la administración y gestión de los recursos humanos y económicos confiados a su cargo, en tanto teniendo a disposición todos los recursos necesarios para un correcto cumplimiento de su cometido esencial de fiscalización, sumado a los U$S 34.000.000 que recibió para una Reestructura del Organismo que no supo implementar y a la postre anulada por el T.C.A (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), y contando además con la posibilidad de realizar controles y análisis de riesgos inteligentes como reiteradamente se menciona por parte de esa Dirección", agrega el comunicado.



"Nos enfrentamos a una realidad que nos golpea y nos demuestra que nada de ello ha sido efectivo, y que por el contrario la situación en las diferentes Aduanas del país se agrava exponencialmente día a día, existiendo "patente de corso" para la Organizaciones Criminales que se proponen sacar o ingresar droga o contrabando de diversa naturaleza a nuestro país", expresan.



El comunicado finaliza instando a las autoridades "a que tomen nota de esta crítica situación".