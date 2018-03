Pacheco brindó conferencia de prensa por pedido de procesamiento de Raúl Sendic

El Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, brindó una conferencia de prensa en la que informó los motivos para realizar el pedido de procesamiento del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, y otros exdirectores y gerentes de la empresa.



El fiscal indicó que "son dos los grandes temas en los que la Fiscalía ha advertido supuestas irregularidades en actuación de los señores directores de Ancap (en la época que se investigó)".



"Uno es el contrato de Ancap contrafigura en el año 2010 en empresas seleccionadas sin licitación y otro es el contrato de Ancap con Exor para la cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa en los años 2010 y 2012", explicó.



"Las personas respecto de las cuales se solicitó el procesamiento han incurrido en el delito de abuso de funciones. La Fiscalía es consciente de que es un delito que ha sido cuestionado pero es un delito que no está derogado, está vigente y por tanto tiene la obligación de aplicarlo", explicó Pacheco.



En el caso de Sendic, según el fallo al que accedió El País, Pacheco pidió el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



Por otra parte, durante la conferencia, el fiscal informó "se levantó el secreto bancario de cada una de las personas indagadas y tras el análisis económico patrimonial realizado por el equipo multidisciplinario que colaboró con la investigación no se detectó el enriquecimiento patrimonial de ninguno de los indagados", expresó Pacheco.



La jueza Beatriz Larrieu, por su parte, solicitó a la Jutep un informe relativo al uso de tarjetas corporativas de Alur por parte de Leonardo De León (expresidente de la empresa).



La solicitud del fiscal llega a dos años del inicio de las investigaciones en el Juzgado de Crimen Organizado, y tras un expediente que alcanza las 3.800 páginas.



