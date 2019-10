Tras siete años, familia de Soledad Barrios será indemnizada con US$ 45.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que desestimó el recurso de casación que interpuso el Ministerio del Interior respecto de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, que le condenó a pagar la suma de U$S 45.000 por concepto de daño moral al padre de Soledad Barrios.

La joven fue asesinada el 14 de diciembre de 2012 en el balcón de su casa como consecuencia de un balazo originado en una pelea callejera a la salida de un partido de básquetbol entre Cordón y Welcome. El disparo fue realizado en la calle Gaboto por un hincha del Cordón.



Tras lo ocurrido, Carlos Barrios (padre de la mujer fallecida) demandó al Ministerio del Interior y a la Federacion Uruguaya de Basketball (FUBB), pero la Justicia absolvió a la FUBB.



En mayo del año pasado, el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia de 1er Turno había condenado al Estado a pagar U$S 100.000, monto que fue abatido por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno en sentencia de febrero de 2019, que ahora queda firme con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de desestimar la casación.



La sentencia de la SCJ fue aprobada con tres votos. Dos jueces se opusieron. Los magistrados expresaron que "existían múltiples indicios" de que existía "un riesgo relevante para la seguridad pública" en dicho compromiso y que no se tomaron las medidas necesarias.