"Que esté sentado, tengo personal de sobra", dijo comerciante tras conocer fallo judicial

Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, comunicó a través de su cuenta de Twitter este jueves que el sindicato de los metalúrgicos ganó el juicio contra el dueño de una estación de servicio de Santa Clara de Olimar que había decidido echar a uno de sus trabajadores.



“Una buena noticia para la democracia y las libertades sindicales. Ganamos el juicio en 2a instancia contra la patronal de la estación “ la Cataluña” de Sta Clara del Olimar. La sentencia debe cumplirse de inmediato”, escribió el dirigente sindical.

El martes 31 de julio un fallo judicial dispuso que Elios González, dueño de la estación de servicio, debía restituir al trabajador cuyo despido en junio generó incidentes en Santa Clara de Olimar (Treinta y Tres) porque varios habitantes de la localidad reclamaron la apertura de la estación que estaba cerrada por una protesta sindical en contra del despido del hombre.

El trabajador había sido reintegrado a la plantilla de funcionarios, pero había quedado en seguro de paro porque el dueño de la estación dijo que ya había tomado a otra persona y que no tenía lugar para él.

“Lo reintegré y lo mandé a seguro de paro, ahora tengo que tenerlo ahí trabajando. No sé, ya no mandó mas yo”, dijo a El País Elios González luego de conocer el fallo de la Justicia.

“Tengo que tomarlo, no tengo otra, la Justicia me ordena que tengo que tomarlo y yo no tengo autoridad”, insistió.

Consultado sobre qué actividades desarrollará el trabajador en la estación, dado que él había dicho que no tenía un puesto porque había contratado a otra persona en su lugar, González indicó: “No lo puedo poner a trabajar. Que esté sentado, porque tengo personal de sobra o mandaré a otro a seguro de paro”. “No sé que voy a hacer”, agregó.

“Ahora estoy desautorizado, la Justicia manda, yo creo en mis derechos”, dijo Gonzaléz y sentenció: “Los sindicatos parece que tuvieran fueros, no sé cómo es esto, pensé que estábamos en democracia”.



Como se trata de un fallo de segunda instancia, González no puede apelar la decisión judicial.