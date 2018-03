Sendic usó más de 300 veces las tarjetas corporativas de Ancap

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pachecho, acusó al expresidente Raúl Sendic de haber usado en “más de 300 oportunidades” las tarjetas corporativas de Ancap sin debida justificación y de apropiación indebida de dineros del Estado (peculado), por lo que pidió a la jueza Beatriz Larrieu su procesamiento.



Si bien en el dictamen fiscal presentado hoy por Pacheco no se especifica si el pedido de procesamiento para Sendic es con o sin prisión, el delito del que se lo acusa puede ser castigado hasta con seis años de penitenciaria, condena no excarcelable.



El artículo 153 del Código Penal define el peculado de la siguiente forma: “El funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.



Además de este delito se pidió su procesamiento por "dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley", según el fallo emitido por Pacheco.



La solicitud del fiscal llega a dos años del inicio de las investigaciones en el Juzgado de Crimen Organizado, y tras un expediente que alcanza las 3.800 páginas.