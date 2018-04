Sendic no pedirá la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones si es procesado

El expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, decidió que no presentará un recurso de inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones si finalmente es procesado por la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu.

Lo confirmó el abogado de Sendic, Ignacio Durán, en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano. "Es casi un hecho que no vamos a tomar posición por acudir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La posición inicial de Raúl es estar a lo que resuelva la jueza y no tiene pensado debatir o no la constitucionalidad del abuso de funciones en la SCJ", manifestó.



Según el defensor, el exvicepresidente "entiende que podrá gustar o no pero el delito está vigente".



Durán relató que ayer tuvo una cena con Sendic junto a su otro abogado, Gumer Pérez, en la que coordinaron los pasos a seguir en torno al caso Ancap. Allí, el expresidente del ente le dijo: "Hasta que no se derogue, si se me imputa ese delito yo lo voy a acatar".

RELACIONADAS Grupo de Sendic le reclama al Ejecutivo que reglamente leyes By EL PAIS Grupo de Sendic le reclama al Ejecutivo que reglamente leyes Grupo de Sendic le reclama al Ejecutivo que reglamente leyes Recurso ante la SCJ no detiene caso Ancap By EL PAIS Recurso ante la SCJ no detiene caso Ancap Recurso ante la SCJ no detiene caso Ancap El descrédito en la política crece en el año preelectoral By EL PAIS El descrédito en la política crece en el año preelectoral El descrédito en la política crece en el año preelectoral

De todos modos, el abogado entiende que tanto el abuso de funciones como el peculado, los dos delitos por los que el fiscal Luis Pacheco pidió que Sendic sea procesado, pueden ser discutidos al llegar a la audiencia porque la defensa tiene "los elementos jurídicos necesarios" para evitar un procesamiento.



"Raúl como presidente del ente pudo haber tomado decisiones desacertadas o que podrán no gustar, pero no consideramos que eso sea un acto arbitrario como le dicen al abuso de funciones", sentenció Durán.



La audiencia ratificatoria de Sendic será el 10 de abril. Ese día, podrá realizar las declaraciones que considere pertinentes para el caso, antes de que la jueza Larrieu tome una resolución.