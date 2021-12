Seis condenados por incautación en Salto de varios kilos de drogas y más de $3,6 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Salto se incautaron drogas y más de $ 3,6 millones en el barrio Don Atilio, informó el Ministerio del Interior. La Justicia condenó a seis personas por este caso, disponiendo para algunos varios años de prisión.

En tres allanamientos simultáneos se detuvo a cinco mujeres y dos hombres, así como incautaron $ 86.170, US$ 1.477, drogas, balanzas de precisión, una decena de celulares, una notebook, entre otros objetos. Posteriormente la Justicia condenó autores penalmente responsables a cinco de los detenidos, de entre 20 y 52 años, con penas que van de tres a casi cinco años de prisión.



Pero el operativo no terminó allí. Se realizaron más allanamientos en otra zona del barrio Don Atilio, donde se detuvo a un hombre de 26 años y se incautaron 4,9 kilos de pasta base, 3,4 kilos de cocaína, US$ 65.739, $ 457.992 y tres celulares.



La Justicia condenó al hombre “como autor penalmente responsable de un delito de asistencia a la actividad de negociación y distribución de sustancias estupefacientes prohibidas, a la pena de 24 meses de prisión, (…), sustituyéndose por libertad a prueba”.