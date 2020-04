El secuestro gana espacio en ajuste de cuentas entre narcotraficantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La globalización también llegó a la delincuencia. A mitad de tarde, cientos de presos uruguayos encienden sus celulares y se conectan a Netflix o prenden sus televisores. Sus series preferidas son Pablo Escobar, Narcos y El Chapo por el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán. Así aprenden tácticas y valores.

Aprenden, por ejemplo, que la familia es el punto débil de un rival o un deudor por consumo de drogas.



Consultado por El País, el abogado penalista Marcos Pacheco dijo que los delincuentes muestran su poder atacando a la familia del deudor. “Si no pagás, el último de la lista es el deudor”, explicó.



Y agregó que los presos se informan y miran muchas series de crímenes y narcotráfico en boga adoptando medios extorsivos como los que muestran esos programas. “En el propio almacén del Comcar venden antenas satelitales prepagas”, sostuvo el profesional.



El domingo 12, hubo un intento de doble homicidio en una casa ubicada en la zona de Villa García. La Policía encontró a un hombre muerto, de 45 años, y a otro de 56 caído en el suelo con una herida en la cabeza causada con un martillo.



La Policía presume que la discusión se debió a deudas de drogas. Un joven de 17 años se entregó a la Policía.

En los últimos 18 años, los crímenes vinculados a la venta de estupefacientes pasaron de ser algo remoto para los uruguayos a algo cotidiano. Según datos del Ministerio del Interior, por lo menos un 60% de las muertes ocurridas en Uruguay están vinculadas a las drogas.

El miedo.

En 2002 ingresó la pasta base en Uruguay. En los años posteriores, los adictos que no pagaban sus consumos de drogas sufrían una paliza de los “lugartenientes” y por ahí quedaba todo. Eso duró poco. Enseguida comenzaron con los disparos en las piernas, brazos y hombros.



Corría 2010. El entonces director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche, hoy fallecido, advertía que en cualquier momento comenzarían los muertos por deudas de drogas. Se basaba en lo que ocurría en el submundo de la droga de países centroamericanos.



En 2011, el 28% de los homicidios que se cometieron en todo el país no fue aclarado. Al año siguiente ese porcentaje de asesinatos que quedó impune creció al 31%, en 2013 fue el 43%, en 2014 el 46% y en 2015 siguió creciendo para situarse en 47%. Desde entonces, ese guarismo se mantuvo en un 50%. Es decir, uno de cada dos homicidios no es resuelto.

Ese fenómeno está “directamente relacionado con los ajustes de cuentas porque esos son los que no se aclaran”, dijo el ministro del Interior Eduardo Bonomi en una entrevista en radio Oriental el 13 de abril de 2015.



Ramiro, adicto a la pasta base, debía una suma considerable a un traficante de Villa Española. Fue emboscado dentro de la “boca” por cómplices del narcotraficante y lo molieron a palos hasta dejarlo inconsciente en el suelo. El jefe observaba. Un “lugarteniente” del traficante levantó una pala para darle el golpe de gracia a Ramiro.

El traficante lo detuvo. Días después, la madre de Ramiro, una comerciante cuarentona, fue interceptaba por un auto escoltado por varias motos. El narcotraficante se bajó del auto. “Su hijo me debe plata. Usted ya perdió un hijo en un accidente y no es justo que pierda al que le queda. Págueme y no lo mataré”, dijo.



La comerciante sacó un préstamo y pagó. El hijo no volvió a la “boca” de drogas. Su madre lo envió a España a la casa de unos parientes.



Entre 2016 y 2019, la modalidad cambió. Los traficantes optaron por no matar a sus deudores y sí secuestrarlos.



En 2016, fue encontrado en la Playa Zabala el cuerpo de un hombre que había sido secuestrado. La víctima tenía antecedentes por tráfico de drogas.

Policía Científica trabajando en la escena de un crimen. Foto: Fernando Ponzetto

El hombre estaba en su casa cuando dos individuos golpearon la puerta, la abrió y en ese momento se lo llevaron en un auto en el que aguardaban otras dos personas. En ese mismo momento su esposa fue a la comisaría a realizar la denuncia cuando recibió un mensaje de texto con la foto de su esposo encapuchado y un pedido de US$ 50.000. Hubo un operativo, pero apareció muerto.

En 2017, una joven fue secuestrada y mantenida en cautiverio por tres personas durante dos días en una casa de la periferia de Montevideo. La primera noche la joven la pasó amarrada en una silla y encapuchada. Luego, al ver que la trataban bien, pidió que le sacaran la capucha. Los secuestradores accedieron. Al segundo día de cautiverio y sin razón alguna, fue liberada. La Policía capturó a por lo menos tres integrantes de la banda.



“Hoy los narcos manejan la extorsión como práctica común. También torturan a sus víctimas antes de ejecutarlas”, dijo una fiscal de larga trayectoria a El País.



De esa forma aludió a los casos de dos adolescentes desaparecidos en el asentamiento El Tobogán en 2017. Uno de ellos tenía antecedentes por un hurto y su amigo era primario, según relató su madre. Los jóvenes continúan desaparecidos.

Según la fiscal, siguen ocurriendo extorsiones a familiares de deudores por drogas. “Son ordenadas por narcos que dirigen desde la cárcel. Dan órdenes desde allá”, explicó.



El 21 de junio de 2019, el fiscal de la Ciudad de la Costa, Fernando Valerio acusó al líder de una banda que secuestró durante tres días a la hermana de un preso para exigirle US$ 70.000. Otros dos integrantes de la banda se escaparon. Valerio acordó un juicio abreviado con el abogado del acusado, Marcos Pacheco. Fue remitido a la cárcel por el juez Bernardo Bueno por un delito de secuestro y violación de domicilio.



En febrero de este año varios delincuentes secuestraron a un traficante que se le atribuye haber ingresado 20.000 pastillas de éxtasis al país por año. El 7 de marzo uno de los secuestradores acordó un proceso abreviado por un delito de extorsión. El secuestro no pudo ser probado.



No hay indicios de que esta modalidad vaya a ser dejada de usar por los narcotraficantes.