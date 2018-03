Secretaría Antilavado indaga a siete contactos de Balcedo

El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Daniel Espinosa anunció que el organismo analiza a un total de siete personas que interactuaron con el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, acusado de varios delitos, para conocer su situación.



Se trata de “posibles sujetos obligados” que hayan interactuado con Balcedo, detenido en Uruguay con su esposa esperando la extradición a Argentina, aclaró Espinosa en la comisión de Hacienda de Diputados a la que compareció con otras autoridades del gobierno a explicar aspectos relacionados con el sonado caso.



Según reveló el funcionario “no en todos los casos está probado que haya sujetos obligados” interactuando con el empresario. Se trata de “dos escribanos y una empresa constructora. Hay una posible inmobiliaria involucrada y tres administradores de sociedades. ¿Por qué? Porque hay tres apoderados que no se sabe el grado de participación de cada uno”, explicó a los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la comisión que sesionó el miércoles 14.

Todo en efectivo.

En tanto, Joaquín Serra titular de la Dirección General Impositiva (DGI) dijo en la reunión que “había una red de nueve sociedades” en torno al empresario, y que “ocho eran propietarias de bienes inmuebles con los que Balcedo organizaba su actividad”.



Espinosa reconoció que el organismo que dirige está “seguro de que (el dinero manejado por Balcedo) son fondos de dudosa procedencia. “Balcedo compraba todo en efectivo, pagaba los sueldos en efectivo, etcétera; él se manejaba de esa forma. No usaba el banco, no usaba el sistema financiero. No es casual que haya actuado así; estoy seguro de que no lo es. Él conocía perfectamente dónde podía operar y dónde no”.



El diputado nacionalista Gustavo Penadés, uno de los convocantes de las autoridades, dijo: “¡Hay que traer US$ 7 millones! ¿Nadie se dio cuenta que ingresaban US$ 7 millones al territorio nacional?”, preguntó.



“No nos consta que haya habido un seguimiento sobre una presunta situación, y existe inteligencia del Banco Central, inteligencia de la Dirección Nacional de Aduanas, inteligencia del Ministerio del Interior e inteligencia de la Secretaría antilavado”, recordó.