Ruta K: Justicia recibió detalle de vuelos locales

Son cientos y cientos de fojas. Con detalles de fechas, horas, aeropuertos de procedencia, destino, matrícula de los aviones, tiempo en pista y demás anotaciones técnicas. El material es más fácil pesarlo, que contarlo.

En la documentación están registrados todos los vuelos que el empresario argentino kirch-nerista Lázaro Báez hacía desde Argentina a Punta del Este, aterrizando en la Laguna del Sauce. Los folios fueron presentados ayer ante la Justicia uruguaya por el dirigente colorado Aníbal Gloodtdofsky y en los próximos días serán presentados en los tribunales porteños.

Ayer fue recibido por la fiscal Graciela Fossati y será tomado por Luis Pacheco, que es quien sigue la causa de la ruta del dinero K en Uruguay. El material reúne los detalles de todos los vuelos que se realizaron hacia Laguna del Sauce entre los años 2008 y 2013.

Gloodtdofsky entregó el material a la Justicia conjuntamente con las actas de la Comisión de Defensa de los años 2013 y 2014 donde asistieron el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y el actual ministro de esa cartera Jorge Menéndez, por el caso del avión Air Class accidentado en el Río de la Plata.

En ese caso la empresa fraguó y escondió unos 50 vuelos que fueron admitidos luego de la investigación por la Junta de Infracciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

"De esa época tenemos todos los registros de los vuelos con copia de una certificación notarial de una escribana pública que da fe de que fueron tomados directamente del SAP, que es el software del registro de vuelo. Eso no se puede fraguar. Y es crucial para esta investigación. Porque si con Air Class ocultaron 50 vuelos, no se sabe lo que puede pasar con el resto de las empresas", dijo el exlegislador a El País.

El dirigente colorado comentó que de un primer análisis de la documentación se pueden advertir las visitas de Lázaro Báez, y otros dirigentes vinculados a los Kirchner. "No podemos afirmar que Lázaro Báez traía dinero, pero sí aseguraríamos que venía a Punta del Este en frecuencias extrañas y con poca estadía en un lugar donde todos sabemos que es de descanso y vacacionar", comentó Gloodtdofsky.

En el material también están las visitas a Punta del Este de los pilotos argentinos que aterrizaron en Barcelona con más de 900 kilos de cocaína, y sucesivos vuelos de la empresa aérea del padre del actual presidente argentino, Mauricio Macri.

Gloodtdofsky dijo que lo que lo motivó a llevar esta documentación ante la Justicia es la falta de credibilidad del organismo encargado de velar por la regulación de la aviación civil del país, la Dinacia. A su vez, el colorado sostiene que esta no otorga garantías en una investigación de la magnitud de la ruta del dinero K.

"Hay motivos suficientes para dudar y tener desconfianza sobre la actuación de Dinacia, y la información que de ahí se puede proveer. Además tengo un posición firme contra la corrupción y como tengo el material decidí aportárselo a los órganos judiciales de ambos países", explicó el exdiputado.

Según un artículo de El País publicado en julio de 2016, Báez había realizado ocho vuelos a Uruguay entre 2011 y 2013 con el Learjet matrícula LV-ZSZ que había comprado. Esa información surge de los datos aportados entonces por la Dinacia, a raíz de un pedido de acceso a la información cursado por este periódico.

Vázquez dijo que en Uruguay no se puede lavar dinero

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, recordó que Uruguay es destacado en la región por las medidas contra el lavado de activos. Por eso aseguró ayer que si se comprueba que en el país ingresó dinero de forma ilegal proveniente del pago de coimas en Argentina, no se ha podido "lavar" en el territorio nacional producto de las medidas sólidas tomadas en los últimos años.



"Esto hace a la solvencia del país, porque los dineros quizás entraron, todavía no se ha demostrado. De la Argentina no ha venido ninguna denuncia. Si entraron dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado contra el lavado de activos, no lo pudieron lavar. Y eso demuestra la solidez que tiene el país", dijo el mandatario ayer. Igualmente aclaró que el tema lo preocupa enormemente.



Para el mandatario la situación fronteriza de Uruguay no escapa a la del resto del mundo. "Todas las fronteras son porosas. Si usted viaja a Estados Unidos con todos los cuidados y a Francia, no le revisan todos los bolsos de mano. Sí hacemos una medición estadística y por azar", dijo.



Luego agregó que los ciudadanos tienen que tener tranquilidad por las medidas tomadas. "Tenemos que tener la tranquilidad todos los uruguayos de que acá no se puede lavar dinero porque el Uruguay ha sido reconocido como el país más seguro de la región en ese sentido por todos los organismos internacionales", explicó.