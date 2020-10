Romina Juani demanda a Jackson Bar por US$ 47.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso generó polémica. El 15 de febrero de este año, Romina Juani, influencer y exMiss Trans Uruguay 2016, compartió un video en su cuenta de Instagram expresando que ella y otra joven habían sido expulsadas de Jackson Bar “sin ningún tipo de explicación”.

Dejó entrever en las redes sociales que había sido discriminada y echada del boliche por su identidad sexual. El video la muestra discutiendo con dos empleados de Jackson Bar. Días más tarde, se supo que el incidente ocurrió por dos carteras colocadas encima de la barra.

Romina Juani denunció el caso en la Fiscalía. A mediados de marzo de este año, el fiscal Pablo Rivas consideró que las imágenes viralizadas habían sido editadas. Y accedió a una grabación completa en la que, según él, se comprueba un comportamiento agresivo y fuera de lugar de Juani y su compañera. Es decir, entendió que no hubo discriminación ni delito por parte de Jackson Bar, hoy cerrado.

Luego Juani decidió entablar un juicio civil contra los dueños, el jefe de seguridad y un empleado del boliche, según dijo a El País el abogado de los demandados, Ignacio Durán. La demanda, agregó, es por daño moral, daño emergente y lucro cesante.



Durán, quien asesora legalmente al jefe de seguridad y a un empleado de Jackson Bar, dijo que Romina Juani pidió a la Justicia una audiencia de conciliación para el 9 de noviembre previo al juicio civil que iniciará por US$ 47.000. “En la audiencia se va a rechazar el reclamo en todos sus términos porque es infundado e improcedente”, dijo Durán.

El profesional indicó que cuenta con la información surgida del dictamen del fiscal Rivas, quien archivó las actuaciones.



Recordó que la vista fiscal es contundente, ya que afirma que no hubo menoscabo a la dignidad de esta persona que, cuando fue retirada del boliche, “no fue degradada como ser humano”.



Consultado sobre el monto del reclamo pretendido por Romina Juani, Durán respondió que pedir una indemnización de US$ 47.000 “es exhorbitante” para la jurisprudencia uruguaya. Y agregó que la demanda no tiene fundamento alguno y es solo una maniobra para “hacerse de un dinero” a través de una instancia que “no se condice con la realidad”.

Despido de empleado.

Apenas se supo la existencia del incidente, Jackson Bar despidió a uno de sus empleados. Poco después anunció que el trabajador iba a ser tomado por otra empresa del mismo dueño.



El caso generó un escrache a Jackson Bar. Y el prosecretario de la lMM, Juan Canessa, dijo: “Quien las fue a echar es una persona del staff del local, no de la seguridad, y ellos reconocen que su actitud tiene rasgos de discriminación”.



La Intendencia de Montevideo no multó al boliche.