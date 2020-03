Rincón del Bonete: UTE perdió juicio con vecinos perjudicados por inundaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un tribunal de apelaciones les dio la razón a unos 30 productores ribereños del lago del Rincón del Bonete, cerca de San Gregorio de Polanco, perjudicados en los períodos en los que UTE inundó sus campos, y condenó a la empresa a mantener los niveles hídricos de la represa hasta la denominada cota 80 metros de expropiación.

“A partir de ahora ellos no pueden subir ni un milímetro por encima de esa cota 80”, dijo a El País Javier Mendina, propietario de un hotel en la localidad. Su esposa es una pequeña productora rural y una de las 30 demandantes.



Desde que se conoció la noticia esta semana, en San Gregorio “hay una sensación de justicia” porque “esto lo reclamó mucha gente por mucho tiempo”, indicó Mendina.



Para entender el asunto hay que hacer un poco de historia. La ley 9.257 de 1934 le dio la potestad al Estado de expropiar hasta 114.000 hectáreas de los campos aguas arriba de Paso de los Toros, en Tacuarembó. Así, el lago Rincón del Bonete llegaría hasta la cota 86 metros, lo que lo convertiría en el embalse más grande del país. Pero al final UTE terminó utilizando hasta la cota 80.

Con el paso del tiempo, la empresa ha ido modificando la cota en función de las necesidades de la represa. “Pero en los últimos 30 años se hizo un promedio y UTE estuvo el 30% del tiempo por encima de cota 80”, explicó Mendina.



Con este panorama, los productores -patrocinados por Delpiazzo Abogados, algunos con hasta 5.000 hectáreas- comenzaron en 2017 una acción por daños y perjuicios porque durante cuatro meses de 2014 la cota del lago llegó a los 81 metros, lo que implicó la inundación de 10.000 hectáreas.

A todo esto, en diciembre de 2018 el directorio de UTE resolvió expropiar 750 padrones y asegurarse así la cota 81. La noticia cayó como un balde de agua fría en la zona y los vecinos comenzaron a juntar firmas contra la iniciativa. En 20 días, recolectaron 1.800 rúbricas oponiéndose al proyecto, que equivalen a más de la mitad de los habitantes de San Gregorio de Polanco. Pero, unos días después, hubo marcha atrás y se frenó el proyecto.



“La cota 81 no se va a tocar durante este gobierno”, anunció el entonces presidente Tabaré Vázquez en un Consejo de Ministros Abierto.



Pero ahora hay una sentencia judicial que garantiza que, a futuro, no se pase de los 80 metros. Los productores habían perdido en primera instancia, aunque la decisión fue revertida por el tribunal integrado por las ministras Nilza Salvo, Teresita Macció y Beatriz Venturini, en una sentencia firmada el 26 de febrero pasado.



Allí se desestiman, de todos modos, los daños y perjuicios pedidos por los productores debido a que en el reclamo presentado no indicaron el número de hectáreas afectadas, la producción a la que se destinaban y los períodos de afectaciones, dice el texto de la sentencia, al que accedió El País.



“Pero a nadie le interesaba el daño y perjuicio. En realidad lo que queríamos era que se respetara la cota 80”, indicó Mendina. “El mal manejo de la represa le costó a San Gregorio una erosión impresionante: UTE corrió 100 metros la costa de San Gregorio en 30 años y perdió de altura más de dos metros de arena”, afirmó el comerciante.

Más allá de lo económico, el reclamo de los demandantes era que UTE “respetara los límites de las expropiaciones, no inundando más allá de la cota 80 metros, y adecuando los protocolos de manejo de la represa en consecuencia”.



La sentencia dice que, si bien es verdad que las lluvias inciden en el nivel de la cota (como argumentó UTE), “no puede desconocerse que el Despacho Nacional de Cargas, con la utilización de reglas operativas apropiadas, es capaz de operar todo el Sistema Eléctrico Nacional respetando la restricción de no superar la cota de 80 metros”. Por eso, dice el tribunal, “mal puede sostenerse que la altura de la cota configure caso fortuito o fuerza mayor”.

Ahora UTE puede ir a la Suprema Corte

UTE no podrá apelar la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la cota de Rincón del Bonete. Solo podría interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, invocando “alguna de las causales que habiliten dicho recurso de excepción”, según dijo a El País el abogado Carlos Delpiazzo, quien asesoró a los demandantes. UTE aún se encuentra en plazo para hacerlo.

En su defensa ante el tribunal, la empresa pública “sostuvo que no era posible garantizar que el embalse no supere la cota por razones de fuerza mayor o causas fortuitas, derivadas de un tema climático y de lluvias que afecten la zona y los afluentes o integrantes de la cuenca del Río de la Plata”.

Además, la empresa admitió ante el tribunal que la cota superó los 80 metros en determinados períodos. El día que declaró, el gerente del sector Programación de Operación de UTE Pablo Vogel, dijo que la cota se encontraba en 80,31 metros.

“Durante todo este tiempo se tuvo poca empatía y no se le avisó a la gente que ellos no podían controlar el nivel del lago, que era un peligro”, indicó el empresario local, Javier Mendina.

“Deberían haber planificado un protocolo de evacuación”, protestó Mendina, uno de los demandantes.

Después que se inició el juicio, UTE ha tratado de mantenerse en la cota 80. “Ellos tienen el control y un sistema de previsión de cuánto lloverá en la cuenca y qué caudal llegará al lago. Si gestionan el lago al límite, se pasa cuando viene la lluvia”, dijo Mendina.