Rincón del Bonete: reclamo económico a UTE fue desestimado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

UTE aclaró que no perdió el juicio con unos 30 productores ribereños del lago del Rincón del Bonete, cerca de San Gregorio de Polanco, que se dijeron perjudicados en los períodos en los que el ente inundó sus campos.



Como diera cuenta El País en su edición de ayer, el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno desestimó un reclamo económico de los vecinos y “condenó a la demandada a mantener los niveles hídricos de la represa Rincón del Bonete hasta la cota de expropiación (cota 80 metros)”.



“El objeto del juicio era que se les pagara una indemnización, pero en las dos instancias judiciales se les dijo que no correspondía. Se puso como adicional lo de la cota 80”, informó a El País el gerente de la Asesoría Técnica Jurídica de UTE, José Alem.



“Pero el no inundar por encima de la cota 80 no es novedad alguna, porque es lo vigente. Cuando la ley autorizó a UTE a expropiar, lo hizo hasta 86 metros. No lo va a hacer porque es demasiado, pero si quisiera expropiar hasta 81 u 82 metros, puede hacerlo, no por la sentencia, sino porque hay una ley que lo autoriza”, agregó. “Si UTE quisiera expropiar más, está autorizada por ley a hacerlo hasta 86 metros”, dijó Alem.

La otra parte

Javier Mendina, propietario de un hotel en la localidad, dijo a El País que “a partir de ahora ellos (la UTE) no pueden subir ni un milímetro por encima de esa cota 80”.



Desde que se conoció la noticia esta semana, en San Gregorio “hay una sensación de justicia” porque “esto lo reclamó mucha gente por mucho tiempo”, indicó Mendina.



La ley 9.257 de 1934 le dio la potestad al Estado de expropiar hasta 114.000 hectáreas de los campos aguas arriba de Paso de los Toros, en Tacuarembó. Así, el lago Rincón del Bonete llegaría hasta la cota 86 metros, lo que lo convertiría en el embalse más grande del país. Al final, UTE terminó utilizando hasta la cota 80, aunque con el paso del tiempo ha ido modificando la cota en función de las necesidades de la represa.