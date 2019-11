Revocan fallo contrario al portal de Presidencia que obligó a quitar notas a Murro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno decidió revocar el fallo judicial que había obligado al portal de Presidencia de la República a retirar de la página web dos artículos periodísticos sobre dichos del ministro de Trabajo Ernesto Murro, en las que criticó los dichos de Azucena Arbeleche –quien será la ministra de Economía si Luis Lacalle Pou llega al gobierno- acerca de las calificadoras de riesgo.



Además, dejó sin efecto la prohibición de publicar artículos relacionados con el acto eleccionario que se había establecido en esa primera instancia.

El 16 de octubre pasado el juez Carlos Aguirre había hecho lugar al pedido del por entonces candidato del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, y decidió que el sitio de Presidencia de la República debería levantar algunas publicaciones ya realizadas y se debería abstener de hacer otras acerca del acto eleccionario.



En aquel momento el juez Aguirre estableció que Presidencia debería retirar los artículos con declaraciones del ministro Murro, publicadas los días 5 y 8 de octubre.



El fallo del juez indicaba que se afectó el "principio de libertad" y el "libre ejercicio de obrar de los partidos políticos", así como la "libre contienda electoral".



Ahora, en una resolución fechada este jueves 14 de noviembre a la que accedió El País, el Tribunal de Apelaciones indica que que “no se configuraron los presupuestos necesarios para la procedencia del amparo” presentado en su momento por el PI. Esto es, la “existencia de una acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta que en forma actual o inminente lesione un derecho fundamental”.



En el caso en cuestión, de acuerdo al tribunal, “no se configura al menos la ilegitimidad manifiesta reclamada por la norma sustantiva”.



Además, en otra parte el fallo marca que las declaraciones de Murro “subidas a la página no violan ninguno de los derechos invocados en la demanda de amparo, no incumple con la Constitución de la República ni constituyen ‘prima facie’ declaraciones que puedan catalogarse como de publicidad electoral o proselitista”. Contrariamente, el tribunal cree que “se encuentran comprendidas en las finalidades o cometidos establecidos”.